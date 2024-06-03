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ຂ່າວສານ

ນັກ​ມວຍ ຮ່າ​ທິ​ລິງ ຄວ້າ​ໄດ້​ໂອ​ກາດ​ເປັນ​ນັກ​ກິ​ລາ ທີ 11 ສາ​ມາດເຂົ້າ​ຮ່ວມ Olympic Paris 2024 ມາ​ໃຫ້​ຂະ​ແໜງ​ກິ​ລາ ຫວຽດ​ນາມ

ນັກມວຍ ຮ່າທິລິງ ຄວ້າໄດ້ໂອກາດເປັນນັກກິລາທີ 11 ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ Olympic Paris 2024 ມາໃຫ້ຂະແໜງນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຢ່າງດີເລີດ ພາຍຫຼັງທີ່ເອົາຊະນະນັກມວຍ Vilma Viitanen.
ນັກມວຍ ຮ່າທິລິງ (ພາບ: baovanhoa.vn)

ມາຈາກ ແຟງລັງ ໃນນັດແຂ່ງຂັນຂອງຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ມິຖຸນາ ຢູ່ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ ໃນຮອບຄັດເລືອກທີ 2 ລາງວັນ Olympic Paris 2024.

ນີ້ກໍແມ່ນໂອກາດສຸດທ້າຍໃນໃນລາຍການແຂ່ງຂັນ 60 ກິໂລກຣາມ ຢູ່ຮອບຄັດເລືອກທີ 2 Olympic Paris 2024 ຂອງກິລາປະເພດ ບອັກຊິງ, ໂດຍຖັດຈາກນັກມວຍ Agnes Alexiusson ມາຈາກ ແບນຊິກ ແລະ ນັກມວຍ Oh Yeonji ມາຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ.

ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຂະແໜງກິລາ ຫວຽດນາມ ນັກກິລາ 11 ຄົນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ Olympic Paris. 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ ລະ​ຫວ່າງ ອົງ​ການກວດ​ກາດ ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອົງ​ການກວດກາ​ແຫ່ງ​ລັດ ລາວ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ ລະ​ຫວ່າງ ອົງ​ການກວດ​ກາດ ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອົງ​ການກວດກາ​ແຫ່ງ​ລັດ ລາວ

ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນ, ໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການໃນການຊີ້ນຳບໍລິຫານ ວຽກງານກວດກາ.
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