ຂ່າວສານ
ນັກມວຍ ຮ່າທິລິງ ຄວ້າໄດ້ໂອກາດເປັນນັກກິລາ ທີ 11 ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ Olympic Paris 2024 ມາໃຫ້ຂະແໜງກິລາ ຫວຽດນາມ
ມາຈາກ ແຟງລັງ ໃນນັດແຂ່ງຂັນຂອງຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ມິຖຸນາ ຢູ່ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ ໃນຮອບຄັດເລືອກທີ 2 ລາງວັນ Olympic Paris 2024.
ນີ້ກໍແມ່ນໂອກາດສຸດທ້າຍໃນໃນລາຍການແຂ່ງຂັນ 60 ກິໂລກຣາມ ຢູ່ຮອບຄັດເລືອກທີ 2 Olympic Paris 2024 ຂອງກິລາປະເພດ ບອັກຊິງ, ໂດຍຖັດຈາກນັກມວຍ Agnes Alexiusson ມາຈາກ ແບນຊິກ ແລະ ນັກມວຍ Oh Yeonji ມາຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ.
ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຂະແໜງກິລາ ຫວຽດນາມ ນັກກິລາ 11 ຄົນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ Olympic Paris. 2024.