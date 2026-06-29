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ຂ່າວສານ

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ​ຝ​ລັ່ງ ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ແງ່​ຫວັງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ Mickaël Driol ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ຕົວ​ເລກ​ນີ້​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ສ່ອງ​ແສງ​ບັນ​ດາ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ໃນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ເອ​ກະ​ສານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ຫາກ​ຍັງ​ໄດ້​​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ລະ​ອຽດ, ນັບ​ແຕ່​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ໂຮງ​ຈັກ​ໂຮງ​ງານ, ຕິດ​ຕັ້ງ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ຜະ​ລິດ, ຮັບ​ສະ​ໝັກ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ ຕະຫຼອດ​ຮອດ​ການ​ສ້າງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໜອງ.
ທ່ານ Mickaël Driol, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ບໍ​ລິ​ສັດ Mekong Partners( ພາບ: TTXVN)

ໃນ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ກັບ​ນັກ​ຂ່າວຊ່ອງ​ BFM Business ຂອງ ​ຝ​ລັ່ງ ​ຫວ່າງ​ແລ້ວ​ນີ້, ທ່ານ Mickaël Driol, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ບໍ​ລິ​ສັດ Mekong Partners, ຖື​ວ່າ ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດສ​າ​ກົນ ​ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຫັນ​ລະ​ບົບ​ການ​ສະ​ໜອງ​ເປັນຫຼາຍ​ຮູບ​ແບບ ​ພາຍຫຼັງ​ບັນ​ດາ​ການ​ຜັນ​ແປ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ແລະ ພູ​ມີ​ສາດ​ການ​ເມືອງທົ່ວ​ໂລກ, ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ຈາກ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ນີ້. ພຽງ​ແຕ່​ໃນ 5 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2026, ຫວຽດ​ນາມ ດຶງ​ດູດ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ໂດຍ​ກົງ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ (FDI) ຈົດ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ມານ 25 ຕື້ USD, ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ເກືອບ 10 ຕື້ USD ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ແລ້ວ.

ທ່ານ Mickaël Driol ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ຕົວ​ເລກ​ນີ້​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ສ່ອງ​ແສງ​ບັນ​ດາ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ໃນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ເອ​ກະ​ສານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ຫາກ​ຍັງ​ໄດ້​​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ລະ​ອຽດ, ນັບ​ແຕ່​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ໂຮງ​ຈັກ​ໂຮງ​ງານ, ຕິດ​ຕັ້ງ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ຜະ​ລິດ, ຮັບ​ສະ​ໝັກ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ ຕະຫຼອດ​ຮອດ​ການ​ສ້າງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໜອງ.

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ຝະ​ລັງ ​ຖື​ວ່າ ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ນອນ​ຢູ່​ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ຍັງ​ມີສະ​ພາບ​ການ​ເມືອງ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ງານ​ໜຸ່ມ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ​ຢ່າງ​ມີ​ແບບ​ມີ​ແຜນ, ລະ​ດັບ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍ​ງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ້າງ​ຂວາງ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຕະຫຼາດ​ໃຫຍ່​ຄື: ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ສະ​ຫະ​ພາບ ເອ​ລົບ, ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ. ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ​ຝ​ລັ່ງ ​ຖື​ວ່າ ດ້ວຍ​ອັດ​ຕາ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສູງ, ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ໂດຍ​ໄວ ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ການ​ຜັນ​ແປ​ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ ກໍ່​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ການ​ດຶງ​ດູດ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ການ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ - ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ການ​ຜະ​ລິດ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ເພີ່ມ​ສູງ, ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຈາກ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ສູນຜະ​ລິດ ​ໄປ​ສູ່ການ​ເປັນ​ຕ​າ​ໂສ້​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ມູນ​ຄ່າ​ອຸດ​ສ​າ​ຫະ​ກຳ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຢ່າງເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະ​ຄອນ​ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ໜ້າ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຢູ່ WEF Dalian, ຈີນ

ນະ​ຄອນ​ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ໜ້າ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຢູ່ WEF Dalian, ຈີນ

ໃນ​ຂອບ​ເຂດ AMNC 2026, ການ​ນຳ​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ 7 ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳທາງ​ການ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ, ໂດຍສຸມ​ໃສ່​​ບັນ​ດາ​ຫົວ​ຂໍ້​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ ກໍ່​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ້າງ​ຂວາງ​ຕໍ່​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທົ່ວ​ໂລກ.
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