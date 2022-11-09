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ຂ່າວສານ

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ຈີນ ມີ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຕໍ່​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ

ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນ 9 ເດືອນປີ 2022 ແມ່ນຜົນງານທາງດ້ານການບໍລິຫານເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານ.
  ການຜະລິດຢູ່ ບໍລິສັດ Sailun ຫວຽດນາມ ຈຳກັດ (ພາບ: TTXVN)  

ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ນັກຂ່າວ ແຊນເວີຍຫົວ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພາສາ ຫວຽດ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບສູນກາງ ຈີນ (CCTV), ໂດຍຖືວ່າ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນ 9 ເດືອນປີ 2022 ແມ່ນຜົນງານທາງດ້ານການບໍລິຫານເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານ. ນັກຂ່າວ ແຊນເວີຍຫົວ ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ປະສິດທິຜົນການບໍລິຫານເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ, ເມື່ອທ່ວງທ່າຟື້ນຟູຂອງການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກສູນຄ້າ ລ້ວນແຕ່ເຕີບໂຕຢູ່ໃນລະດັບ 2 ຕົວເລກ. ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ,  ນີ້ແມ່ນບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນມີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນຕໍ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ເປີດປະຕູ, ຢຶດໝັ້ນຕໍ່ລະບົບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ, ສົ່ງເສີມການຄ້າສອງສົ້ນ ແລະ ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດກັບບັນດາປະເທດໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຫຼັກ​ໝັ້ນ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ ແລະ ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຫຼັກ​ໝັ້ນ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ ແລະ ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ, Samdech Techo Hun Sen, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 40, 41 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມກັບການນຳໃນພາກພື້ນ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ, ການພົວພັນທາງການທູດ, ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ, ບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ຜ່ານນັ້ນ, ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະມາຊິກຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງບົດບາດເປັນໃຈກາງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສຽງເວົ້າຂອງສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ທີ່ມີຕໍ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາ
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