ຂ່າວສານ
ນັກຊ່ຽວຊານ ຈີນ ມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ປະສິດທິຜົນບໍລິຫານເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ
ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ນັກຂ່າວ ແຊນເວີຍຫົວ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພາສາ ຫວຽດ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບສູນກາງ ຈີນ (CCTV), ໂດຍຖືວ່າ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນ 9 ເດືອນປີ 2022 ແມ່ນຜົນງານທາງດ້ານການບໍລິຫານເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານ. ນັກຂ່າວ ແຊນເວີຍຫົວ ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ປະສິດທິຜົນການບໍລິຫານເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ, ເມື່ອທ່ວງທ່າຟື້ນຟູຂອງການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກສູນຄ້າ ລ້ວນແຕ່ເຕີບໂຕຢູ່ໃນລະດັບ 2 ຕົວເລກ. ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນມີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນຕໍ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ເປີດປະຕູ, ຢຶດໝັ້ນຕໍ່ລະບົບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ, ສົ່ງເສີມການຄ້າສອງສົ້ນ ແລະ ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດກັບບັນດາປະເທດໃນໂລກ.