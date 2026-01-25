ຂ່າວສານ
ນັກຊ່ຽວຊານ ຈີນ: ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ບັນລຸປະສິດທິຜົນສູງ, ແທດຈິງ
ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານ ສຈ. ສຸຍລິຜິງ, ຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດທົ່ວໂລກ ແລະ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (CASS), ສະຖານບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຈີນ, ໃນການແລກປ່ຽນກັບນັກຂ່າວ VOV ປະຈຳ ຈີນ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV (ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV) ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ທີ່ຫາກໍ່ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 19 – 23 ມັງກອນ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ເມື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມນູດ ຫວຽດນາມ, ສຈ. ສຸຍລິຜິງ ຖືວ່າ ໝາກຜົນທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ບັນລຸໄດ້ແມ່ນອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດ, ກ່ອນອື່ນໝົດໄດ້ສະແດງຜ່ານການຮັບຮອງເອົາເອກະສານສະບັບຕ່າງໆທີ່ມີລັກສະນະປ່ຽນແປງໃໝ່, ນຳໜ້າ ແລະ ສືບທອດ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ເລື່ອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສິ້ນສຸດລົງໄວກວ່າຄາດຄະເນ ໜຶ່ງມື້ເຄິ່ງ ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມສູງຂອງບັນດາຜູ້ແທນຕໍ່ຈິດໃຈຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ກ່ຽວກັບແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ວາງອອກ, ສຈ. ສຸຍລິຜິງ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
“ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງນີ້ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງການຕ່າງປະເທດ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ກັບການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ທັງປະຕິບັດຫຼັກການແຕ່ຍັງສະແດງລັກສະນະຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ. ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ສິ່ງນີ້ເໝາະສົມກັບຍຸດທະສາດປັດຈຸບັນຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສຸດ, ແນໃສ່ຮັບໃຊ້ສອງເປົ້າໝາຍ 100 ປີ. ສິ່ງນີ້ກໍຊີ້ໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ລັກສະນະຕົວຈິງ, ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ການພັດທະນາຍາວນານ ແລະ ສະຖຽນລະພາບກວ່າໃນອະນາຄົດ”.