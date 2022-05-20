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ຂ່າວສານ

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ກ່າວ​ເຕືອນ ໂລກ​ຍັງ​ບໍ່​ພ້ອມ​ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໃໝ່

ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມປະຕິຮູບທົ່ວໂລກ ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນໄພນາບຂູ່ຈາກໂລກລະບາດໃໝ່ໃນອານາຄົດ ແມ່ນຍັງຊັກຊ້າ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍ, ເຮັດໃຫ້ໂລກຍັງຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ພ້ອມຄືກັບຕອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຫາກໍ່ລະບາດ. ນີ້ແມ່ນຄຳກ່າວເຕືອນຂອງຄະນະກຳມະການນັກຊ່ຽວຊານເອກະລາດໃນບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ.

ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມປະຕິຮູບທົ່ວໂລກ ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນໄພນາບຂູ່ຈາກໂລກລະບາດໃໝ່ໃນອານາຄົດ ແມ່ນຍັງຊັກຊ້າ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍ, ເຮັດໃຫ້ໂລກຍັງຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ພ້ອມຄືກັບຕອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຫາກໍ່ລະບາດ. ນີ້ແມ່ນຄຳກ່າວເຕືອນຂອງຄະນະກຳມະການນັກຊ່ຽວຊານເອກະລາດໃນບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ.

    

ການປິ່ນປົວໃຫ້ຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ຢູ່ ຈີນ (ພາບ:THX/TTXVN)

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ພາຍຫຼັງ 1 ປີ ທີ່ຖືວ່າໂລກພວມດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງກະແຈກກະຈາຍ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ແກ່ການເກີດໂລກລະບາດອື່ນ. ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວ, ທ່ານນາງ Clark ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ເບິ່ງລວມແລ້ວ, ໂລກຍັງນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ລະບົບເກົ່າແຕ່ເດືອນ 12 ປີ 2019ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງເກີດໂລກລະບາດ. ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, ບັນດາເຄື່ອງມືນັ້ນແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ.  

        ທ່ານນາງກໍຕີລາຄາສູງຕໍ່ວຽກງານປະຕິຮູບຢູ່ໃນລະດັບທົ່ວໂລກເພື່ອສະກັດກັ້ນຄວາມສ່ຽງເກີດໂລກລະບາດໃໝ່, ດ້ວຍການສ້າງກົນໄກໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງທີ່ພາຍຫຼັງເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ຊ່ວຍແຈກຢາຍວັກຊິນປະມານ 1,5 ຕື້ໂດສ ໄປຍັງບັນດາປະເທດທຸກຍາກ, ພ້ອມດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຫັນແຫຼ່ງສະໜອງວັກຊິນ ແລະ ຢາຕ້ານໄວຣັດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ. ປັດຈຸບັນ, ບັນດາຝ່າຍພວມມຸ່ງໄປເຖິງຂໍ້ຕົກລົງແນໃສ່ຮັບປະກັນແຫຼ່ງງົບປະມານທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໄຫວພິບໃຫ້ແກ່ WHO, ໃນຂະນະນັ້ນບັນດາແຜນການສ້າງກອງທຶນຮັບມືກັບໂລກລະບາດກໍພວມໄດ້ຮັບການກຳນົດທິດໃຫ້ເປັນຮູບເປັນຮ່າງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄູ​ຝຶກ ມາຍ​ດຶກ​ຈູງ ຖະ​ຫວາຍ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ຄ້າຍ​ວັນ​ເກີດ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ຄູ​ຝຶກ ມາຍ​ດຶກ​ຈູງ ຖະ​ຫວາຍ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ຄ້າຍ​ວັນ​ເກີດ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ນັກກິລາທຸກຄົນໃນທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈົນສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອຍາດເອົາຊະນະ. ນີ້ແມ່ນຂອງຂວັນເພື່ອຖະຫວາຍແດ່ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງເພິ່ນ ຄົບຮອບ 132 ປີ (ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 1890) ກໍຄື ແຟນບານໃນທົ່ວປະເທດ.
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