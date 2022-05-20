ຂ່າວສານ
ນັກຊ່ຽວຊານກ່າວເຕືອນ ໂລກຍັງບໍ່ພ້ອມເພື່ອຮັບມືກັບໂລກລະບາດໃໝ່
ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມປະຕິຮູບທົ່ວໂລກ ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນໄພນາບຂູ່ຈາກໂລກລະບາດໃໝ່ໃນອານາຄົດ ແມ່ນຍັງຊັກຊ້າ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍ, ເຮັດໃຫ້ໂລກຍັງຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ພ້ອມຄືກັບຕອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຫາກໍ່ລະບາດ. ນີ້ແມ່ນຄຳກ່າວເຕືອນຂອງຄະນະກຳມະການນັກຊ່ຽວຊານເອກະລາດໃນບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ.
ການປິ່ນປົວໃຫ້ຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ຢູ່ ຈີນ (ພາບ:THX/TTXVN)
ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ພາຍຫຼັງ 1 ປີ ທີ່ຖືວ່າໂລກພວມດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງກະແຈກກະຈາຍ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ແກ່ການເກີດໂລກລະບາດອື່ນ. ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວ, ທ່ານນາງ Clark ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ເບິ່ງລວມແລ້ວ, ໂລກຍັງນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ລະບົບເກົ່າແຕ່ເດືອນ 12 ປີ 2019ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງເກີດໂລກລະບາດ. ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, ບັນດາເຄື່ອງມືນັ້ນແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ.
ທ່ານນາງກໍຕີລາຄາສູງຕໍ່ວຽກງານປະຕິຮູບຢູ່ໃນລະດັບທົ່ວໂລກເພື່ອສະກັດກັ້ນຄວາມສ່ຽງເກີດໂລກລະບາດໃໝ່, ດ້ວຍການສ້າງກົນໄກໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງທີ່ພາຍຫຼັງເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ຊ່ວຍແຈກຢາຍວັກຊິນປະມານ 1,5 ຕື້ໂດສ ໄປຍັງບັນດາປະເທດທຸກຍາກ, ພ້ອມດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຫັນແຫຼ່ງສະໜອງວັກຊິນ ແລະ ຢາຕ້ານໄວຣັດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ. ປັດຈຸບັນ, ບັນດາຝ່າຍພວມມຸ່ງໄປເຖິງຂໍ້ຕົກລົງແນໃສ່ຮັບປະກັນແຫຼ່ງງົບປະມານທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໄຫວພິບໃຫ້ແກ່ WHO, ໃນຂະນະນັ້ນບັນດາແຜນການສ້າງກອງທຶນຮັບມືກັບໂລກລະບາດກໍພວມໄດ້ຮັບການກຳນົດທິດໃຫ້ເປັນຮູບເປັນຮ່າງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)