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ຂ່າວສານ

ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາພາບພົດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ

ທ່ານໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງນັກຮຽນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວການເມືອງ - ສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາພາບພົດນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ
(ທີ່ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຄະນະຜູ້ແທນນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ)

ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນມິນເຕິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຄະນະຜູ້ແທນນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ລາວ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງນັກຮຽນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວການເມືອງ - ສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາພາບພົດນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ຕີລາຄາສູງການຮ່ວມເດີນທາງຂອງບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນວຽກງານສົມທົບກັນ, ໜູນຊ່ວຍ, ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາຮໍ່າຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຍາມໃດກໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ພ້ອມແລ້ວໜູນຊ່ວຍທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງນັກສຶກສາ. ທ່ານກໍ່ຫວັງວ່າ ບັນດານັກສຶກສາຮໍ່າຮຽນເປັນຢ່າງດີ; ດຳລົງຊີວິດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະຊາຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກເຖິງປັດໄຈພື້ນຖານວິທະຍາສາດໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ

ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກເຖິງປັດໄຈພື້ນຖານວິທະຍາສາດໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ

ກອງປະຊຸມບັດດາປະເທດພາຄີຄັ້ງທີ 35 ຂອງສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS) (SPLOS 135) ໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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