ຂ່າວສານ
ນັກສຶກສາລາວ ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຢູ່ກຸງເກົ່າເຫ້ວ
ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາປະມານ 400 ຄົນ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຮ່ຳຮຽນຢູ່ເທື່ອທຽນເຫ້ວ. ລາຍການໄດ້ວາດພາບບັນດາພິທີກຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງບຸນປີໃໝ່ຢ່າງຄົບຖ້ວນຄື ພິທີຫົດນ້ຳ, ພິທີມັດແຂນ…
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຫງວຽນຮຸຍທ໊າຍ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຕ່າງປະເທດ ແຂວງ ເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວເນັ້ນໜັກເຖິງວ່າ: ເລື່ອງບັນດານັກສຶກສາລາວ ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ນະຄອນ ເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ.