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ຂ່າວສານ

ນັກສຶກສາລາວ ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຢູ່ກຸງເກົ່າເຫ້ວ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ເມສາ, ຢູ່ກຸງເກົ່າເຫ້ວ, ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລສ້າງຄູ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ ໄດ້ສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລເຫ້ວ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຈັດຕັ້ງ ບຸນປີໃໝ່ລາວ 2022 - ພ.ສ 2565 ຂອງປະເທດ ສປປ.ລາວ.
  ບຸນປີໃໝ່ລາວ 2022 ຢູ່ກຸງເກົ່າເຫ້ວ(ພາບ: TTXVN)  

 ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາປະມານ 400 ຄົນ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຮ່ຳຮຽນຢູ່ເທື່ອທຽນເຫ້ວ. ລາຍການໄດ້ວາດພາບບັນດາພິທີກຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງບຸນປີໃໝ່ຢ່າງຄົບຖ້ວນຄື ພິທີຫົດນ້ຳ, ພິທີມັດແຂນ…

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຫງວຽນຮຸຍທ໊າຍ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຕ່າງປະເທດ ແຂວງ ເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວເນັ້ນໜັກເຖິງວ່າ: ເລື່ອງບັນດານັກສຶກສາລາວ ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ນະຄອນ ເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ສະພາບການໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ໃນໂລກ

ສະພາບການໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ໃນໂລກ

ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ wordometers.info ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດເວລາ 1 ໂມງຂອງວັນທີ 11 ເມສາ (ຕາມເວລາ UTC), ທົ່ວໂລກຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດເກືອບ 500 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີ 6,2 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດ. ຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິແມ່ນກ່ວາ 448 ລ້ານຄົນ.
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