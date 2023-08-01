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ຂ່າວສານ

ນັກຊ່ຽວຊານຢັ້ງຢືນສະເກັດຂອງເຮືອບິນ MH370

ນັກຊ່ຽວຊານເຮືອບິນອາວະກາດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ, ບັນດາສະເກັດທີ່ຊອກເຫັນຢູ່ຫາດຊາຍທະເລ Antsiraka ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຢູ່ປະຕູເກັບຕີນຂອງເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວ.
ສະເກັດທີ່ຊອກເຫັນຢູ່ຫາດຊາຍທະເລ Antsiraka (ພາບ: Airlines Rating)

ນັກຊ່ຽວຊານໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ, ບັນດາສະເກັດທີ່ຊອກເຫັນຢູ່ຫາດຊາຍທະເລ Antsiraka ຢູ່ Madagascar ເມື່ອປີ 2019 ແມ່ນຂອງເຮືອບິນ Boeing 777-200ER ຂອງບໍລິສັດການບິນ Malaysia Airlines (MH370), ເມື່ອພວມປະຕິບັດການເດີນທາງຈາກສະໜາມບິນສາກົນ Kuala Lumpur ປະເທດ ມາເລເຊຍ ໃນເວລາ 00 ໂມງ 42 ນາທີ ຂອງວັນທີ 08 ມີນາ 2014 (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ) ໄປຍັງສະໜາມບິນສາກົນ ປັກກິ່ງ (ຈີນ) ຖືກຫາຍສາບສູນໃນປີ 2014. ຕາມບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 31 ກໍລະກົດ, ໃນເວບໄຊສະເພາະກ່ຽວກັບບັ້ນຊອກຫາເຮືອບິນ MH370, ທ່ານ Richard Godfrey, ນັກຊ່ຽວຊານເຮືອບິນອາວະກາດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ, ບັນດາສະເກັດທີ່ຊອກເຫັນຢູ່ຫາດຊາຍທະເລ Antsiraka ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຢູ່ປະຕູເກັບຕີນຂອງເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວ.

ເຖິງວ່າ, ເກືອບ 10 ປີຜ່ານໄປແລ້ວ, ແຕ່ເຫດເຮືອບິນ MH370 ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ 227 ຄົນ ພ້ອມກັບຈຸບິນທີ່ຖືກຫາຍສາບສູນນັ້ນຍັງເປັນສິ່ງລຶກລັບຢູ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ໂອຕາລິດ, ອີຕາລີ ແລະ ວາຕີກັງ

ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ໂອຕາລິດ, ອີຕາລີ ແລະ ວາຕີກັງ

ການໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ
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