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ຂ່າວສານ

ນັກກ໊ອບຜູ້ມີຊື່ສຽງ Gregory John Norman ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນທູດທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ

ທ່ານ Gregory John Norman ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນນັກກ໊ອບມີຊື່ສຽງໃນໂລກ, ຮ່ວມເດີນທາງກັບຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ປີ 2018 ໃນຖານະຕຳແໜ່ງທູດການທ່ອງທ່ຽວ.
  ພາບປະກອບ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໂຮ່ອານຟອງ ໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Gregory John Norman (ສັນຊາດ ອົດສະຕາລີ) ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງທູດທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ອາຍຸການ 2025 – 2030 ຢ່າງເປັນທາງການ.

ທ່ານ Gregory John Norman ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນນັກກ໊ອບມີຊື່ສຽງໃນໂລກ, ຮ່ວມເດີນທາງກັບຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ປີ 2018 ໃນຖານະຕຳແໜ່ງທູດການທ່ອງທ່ຽວ. ໃນອາຍຸການທຳອິດ (2018 – 2021), ທ່ານໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍເມື່ອນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນ “ຈຸດນັດພົບກ໊ອບທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ” ເປັນ 8 ຄັ້ງຕໍ່ເນື່ອງ (2017 – 2024) ແລະ “ຈຸດນັດພົບກ໊ອບທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ” ເທື່ອທີ 2 (ປີ 2019 ແລະ 2021) ໂດຍ World Golf Awards (ເຊິ່ງເປັນລາງວັນສາກົນທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນຂົງເຂດກ໊ອບ, ເຊິ່ງຢູ່ໃນລະບົບລາງວັນ World Golf Awards) ຄັດເລືອກ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີມອບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງທູດການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ອາຍຸການ 2025 – 2030, ທ່ານ Gregory John Norman, ແບ່ງປັນວ່າ:

“ກ່ອນນີ້, ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າມາ ຫວຽດນາມ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນໄດ້ໂອກາດ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວກ໊ອບຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂຸດຄົ້ນເທື່ອ. ດ້ວຍຖານະເປັນຜູ້ຫຼິ້ນກອບເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ດ້ວຍຄວາມຮູ້, ທັກສະຂອງຕົນ, ຂ້າພະເຂົ້າໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວກ໊ອບ ຫວຽດນາມ. ຕາມຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ, ດ້ວຍວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີບາດກ້າວທີ່ໜ້ານັບຖື, ບັນລຸໄດ້ຜົນງານຫຼາຍຢ່າງພໍສົມຄວນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 12 ຂອງ ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIII

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 12 ຂອງ ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIII

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ໄດ້ດຳເນີນວາລະໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 12 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນທີ່ການໄຂກອງປະຊຸມ.
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