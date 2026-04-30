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ຂ່າວສານ

ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ, ຍົກ​ສູງ​ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ​​ແຮງ​ງານ - ຈຸດ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ຂອງ​ເດືອນກຳ​ມະ​ກອນ

ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 28 ເມ​ສາ, ສະ​ຫະ​ພັນ​ແຮງ​ງານ​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ໄດ້ຈັດ​ພິ​ທີ​ໄຂ​ເດືອນ​ກໍ​າ​ມະ​ກອນ​ຄັ້ງ​ທີ 18 ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ກຳ​ມະ​ກອນ ຫວຽດ​ນາມ: ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ, ຍົກ​ສູງ​ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ​ອອກ​ແຮ​ງ​ງານ”, ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ເດືອນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ຫຼັກ​ອະ​ນາ​ໄມ​ແຮງ​ງານ​ປີ 2026 ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ.
  ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ແຮງ​ງານ ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຮັບ​ທຸງ​ແຂ່ງ​ຂັນ (ພາບ: VOV)  

ເມື່ອ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ພິ​ທີ, ທ່ານ ບຸ່ຍ​ແທງ​ເຍິນ, ປະ​ທານ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ແຮງ​ງານ ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ກຳ​ມະ​ບານ​ທຸກ​ຂັ້ນ​ພວມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເຊື່ອມ​ຊຶມ​ຈິດ​ໃຈ​ຄຳ​ຊີ້​ນຳ​ຂອງ​ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ​ໃນ​ງານ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ນະ​ຄອນ ທີ່​ວ່າ: ເລື່ອງ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຢຸດ​ຢູ​່​ການ​ໜ​ູນ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ສະ​ເພາະ​ໜ້າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ສ້າງວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ທີ່​ຖາ​ວອນ, ຍົກ​ສູງ​ລາຍ​ຮັບ ແລະ ປົວ​ແປງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ, ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ອຸ່ນ​ອ່ຽນ​ໃຈ​ຜູກ​ພັນ​ຢ່າງ​ຍາວ​ນານ.

ທ່ານ ບຸ່ຍ​ແທັງ​ເຍິນ, ປະ​ທານ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ແຮງ​ງານ ນະ​ຄອນ ໂຮ​່​ຈີ​ມິນ, ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“ສະ​ຫະ​ພັນ​ແຮງ​ງານ​ນະ​ຄອນ ໄດ້​ສ້າງ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ, ຄາດ​ໝາຍ​ທີ່​ລະ​ອຽດ, ຈະ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ກຳ​ມະ​ບານ. ພວກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈ​ົ້າ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ວ່າ ນັບ​ແຕ່​ເດ​ືອນກຳ​ມະ​ບານ, ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທັງ​ໝົດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕະຫຼອດ​ປີ. ດ້ວຍ​ທິດ​ນຳ​ທີ່​ວ່າ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ຂັ້​ນ​ຮາກ​ຖານ, ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ກຳ​ມະ​ບານ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສູງກວ່າ​ເພິ່ນ, ມີ​ສະ​ພາບ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ, ພວ​ກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ໃຫ້​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງກວ່າ ດ້ວຍຫຼາຍ​ຮູບແບບກວ່າ​ເກົ່າ”.

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ນີ້, ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 28 ເມ​ສາ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ​ ກໍ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ລາຍ​ການ​ສະເຫຼ​ີມ​ສະຫຼອງວັນ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ສາ​ກົນ​ຄົບ​ຮອບ 140 ປີ, ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ເດືອນ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ປີ 2026 ແລະ ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ “​ບົດ​ເພງແຮງ​ງານດັງກ​້ອງ​ຕະຫຼອດ​ໄປ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ: ກຳນົດຄືນໃໝ່ຂົງເຂດພັດທະນາ ກວາງຈິ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ: ກຳນົດຄືນໃໝ່ຂົງເຂດພັດທະນາ ກວາງຈິ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ກວາງຈິ ຕ້ອງສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ໃນນັ້ນກຳນົດຂົງເຂດພັດທະນາຂອງແຂວງຄືນໃໝ່
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