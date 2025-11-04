Báo Ảnh Việt Nam

ນະ​ຄ​ອນ​ ໂຮ່​ຈີມິນ ຕັ້ງ​ຄວາມຫວັງ​​ຈະຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ 10 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2025

ໃນ 10 ເດືອນຜ່ານມາ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເກືອບ 6,6 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 18% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ສະເພາະເດືອນຕຸລາ, ນະຄອນດັ່ງກ່າວຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວ່າ 705.000 ເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 19% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ແລະ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 3,9 ລ້ານເທື່ອຄົນ.
ແຂກທ່ອງທ່ຽວສຕ່າງປະເທດ ຢ້ຽມຢາມຊົມຢູ່ນອກຮູບປັ້ນ ລຸງໂຮ່, ຖະໜົນຍ່າງ ຫງວຽນເຫວ້, ເມືອງ 1 (ພາບ: baotintuc.vn)
ກຳລັງໜູນເຕີບໂຕບໍ່ພຽງແຕ່ມາຈາກບັນດາເຫດການວັດທະນະທຳ, ງານບຸນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງມາຈາກການກັບມາຫວຽດນາມຄືນໃໝ່ຂອງບັນດາຕະຫຼາດຈຸດສຸມແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມເຮັດໃໝ່ຜະລິດຕະພັນຂອງບັນດາວິສາຫະກິດອີກດ້ວຍ. ປັດຈຸບັນນີ້, ພະແນກທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ດັດປັບຄາດໝາຍພັດທະນາຂອງຂະແໜງໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຈະສູ້ຊົນຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນໃຫ້ໄດ້ 10 ລ້ານເທື່ອຄົນ (ໝາຍຄວາມວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ 1,5 ລ້ານເທື່ອຄົນ ເມື່ອທຽບໃສ່ຄາດໝາຍເກົ່າ) ແລະ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 45 – 50 ລ້ານເທື່ອຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 5 ລ້ານ). ຫວັງວ່າ ບັນດາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທີ່ດຳເນີນໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ ຈະເຮັດໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວມີການສຳຜັດດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຍາມກາງຄືນ, ເຊິ່ງແມ່ນເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ ທີ່ນະຄອນພວມມຸ່ງໄປເຖິງເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງກັບບັນດາຕະຫຼາດອື່ນໃນພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຕາມຫົວເລື່ອງຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບບັນດາດຳລັດແນະນຳການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິສະບັບເລກທີ 222 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍສູນການເງິນສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
