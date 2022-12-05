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ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອ​ນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ແລະ ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ (ລາວ) ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ມິດ​ຕະ​ພາບ

ຕາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ ຈະເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການລະຫວ່າງບັນດາພະແນກ, ຂະແໜງການ, ຄະນະ, ເພີ່ມທະວີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຮ່ວມມືດ້ານຊາວໜຸ່ມ, ອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ກິລ
  ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ທັນວາ, ໃນຂອບເຂດເຫດການ ໂອ້ລົມສົນທະນາມິດຕະພາບ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2022, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ວິໄລວົງ  ບຸດດາຄໍາ ເລຂາທິການ - ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຈຳປາສັກ, ລາວ ແລະ ພ້ອມກັນລົງນານບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ຈຳປາສັກ ໄລຍະ 2022 – 2025.

ຕາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ ຈະເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການລະຫວ່າງບັນດາພະແນກ, ຂະແໜງການ, ຄະນະ, ເພີ່ມທະວີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຮ່ວມມືດ້ານຊາວໜຸ່ມ, ອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ກິລາ...ສອງທ້ອງຖິ່ນກໍ່ຈະສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມທາງການຄ້າ - ການລົງທຶນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ, ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດສອງປະເທດ ຮ່ວມມືກັນ ມຸ່ງໄປເຖິງການເປີດສູນການຄ້າ ຈຳປາສັກ - ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ ຈຳປາສັກ...

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສູ້ຊົນນຳ ບາກລຽວ ໃຫ້ກາຍເປັນກຳລັງຫນູນພັດທະນາສຳຄັນຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ

ສູ້ຊົນນຳ ບາກລຽວ ໃຫ້ກາຍເປັນກຳລັງຫນູນພັດທະນາສຳຄັນຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ

ສູ້ຊົນນຳ ບາກລຽວ ໃຫ້ກາຍເປັນກຳລັງຫນູນພັດທະນາສຳຄັນຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ການເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ບາກລຽວ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ທັນວາ ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງນີ້.
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