ຂ່າວສານ
ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ (ລາວ) ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືມິດຕະພາບ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ທັນວາ, ໃນຂອບເຂດເຫດການ ໂອ້ລົມສົນທະນາມິດຕະພາບ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2022, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ວິໄລວົງ ບຸດດາຄໍາ ເລຂາທິການ - ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຈຳປາສັກ, ລາວ ແລະ ພ້ອມກັນລົງນານບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ຈຳປາສັກ ໄລຍະ 2022 – 2025.
ຕາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ ຈະເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການລະຫວ່າງບັນດາພະແນກ, ຂະແໜງການ, ຄະນະ, ເພີ່ມທະວີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຮ່ວມມືດ້ານຊາວໜຸ່ມ, ອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ກິລາ...ສອງທ້ອງຖິ່ນກໍ່ຈະສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມທາງການຄ້າ - ການລົງທຶນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ, ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດສອງປະເທດ ຮ່ວມມືກັນ ມຸ່ງໄປເຖິງການເປີດສູນການຄ້າ ຈຳປາສັກ - ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ ຈຳປາສັກ...