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ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ສູ້​ຊົນປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ວຽກ​ງານກວດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ກ່ອນ​ວັນ​ທີ 15 ທັນ​ວາ

ຕາມ​ການ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຂອງ​ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ແລ້ວ, ໄລ່​ຮອດ​ວັນ​ທີ 20 ກໍ​ລະ​ກົດ, ທົ່ວ​ນະ​ຄອນ​ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເກືອບ 733.000 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ການກວດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ປະ​ຈຳ​ໄລ​ຍະ ແລະ ສ້າງ​ສຳ​ເນົາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ.
(ພາບ​ປະ​ກອບ: VNA)

ທ່ານ​ ຮ​ສ​. ປອ. ທ່ານ​ໝໍ ຫງວຽນ​ແອັງ​ຢຸງ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ສ​າ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ນັບ​ແຕ່​ນີີ້​ຮອດ​ທ້າຍ​ປີ, ນະ​ຄອນ​ຈະ​ລ​ະ​ດົມ 480 ຮາກ​ຖານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ ພ້ອມ​ກັນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໂຄງ​ການກວ​ດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ. ມີ​ພະ​ນັກ​ງານ​ການ​ແພດ​ທັງ​ໝົດ 10.000 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ, ກຽມ​ພ້ອມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໂຄງ​ການ. ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ໄດ້​ຈັດ​ແບ່ງ​ໜ້າ​ວຽກ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຮາກ​ຖານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ພ້ອມ​ກັນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃນ​ວຽກ​ງານກວດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ. ແຕ່​ລະ​ຕາ​ແສງ, ເຂດ​ພິ​ເສດ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍ​ຮາກ​ຖານກວດ, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ທີ່ເໝາະສົມກັບ​ຂອ​ບ​ຂະ​ໜາດ​ປະ​ຊາ​ກອນ ແລະ ລັກ​ສະ​ນະຈຸດພິເສດ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ດ້ວຍ​ຈຳ​ນວນ​ແຮງ​ງານ-ພະນັກງານ​ສົມບູນປະ​ມານກວ່າ 6 ລ້ານ​ຄົນ, ລວມ​ມີ​ພະ​ນັກ​ງານ, ລັດ​ຖະ​ການ, ພາ​ລະ​ກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງ​ງານ​ຢູ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຈະ​ສຳ​ເລັດ​ການກວ​ດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ກ່ອນ​ວັນ​ທີ 31 ຕຸ​ລາ. ​ການກວດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ໃຫ້ສະ​ເພາະ​ພະ​ນັກ​ງານ, ພາ​ລະ​ກອນ​ຂະ​ແໜງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ​ຈະ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ. ສ່ວນ​ສຳ​ລັບ​ການກວດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ຮຽນ, ນັກ​ສຶກ​ສານັ້ນ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ພາຍຫຼັງເປີດ​ສົກ​ຮຽນ​ໃໝ່ ແລະ ສຳ​ເລັດ​ກ່ອນ​ວັນ​ທີ 31 ຕຸ​ລາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ລາວ ຢັ້ງ​ຢືນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ພິ​ເສດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ແມ່ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມີ​ໜຶ່​ງ​ບໍ່​ມີ​ສອງ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ລາວ ຢັ້ງ​ຢືນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ພິ​ເສດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ແມ່ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມີ​ໜຶ່​ງ​ບໍ່​ມີ​ສອງ

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ເຊັນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 49 ປີ (18/07/1977 – 18/07/2026), ໜັງ​ສື​ພິມ ປະ​ເທດ​ລາວ ຂອງສຳ​ນັກ​ຂ່າວ​ສານ​ປະ​ເທດ​ລາວ ຫາ​ກໍ່​ລົງ​ບົດ​ຂຽນ​ໂດຍ​ຢັ້ງ​ຢືນ “ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມີ​ໜຶ່ງ​ບໍ່​ມີ​ສອງ​ໃນ​ໂລກ”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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