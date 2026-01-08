ຂ່າວສານ
ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ລະດົມໄດ້ຈຳນວນເງິນເກືອບ 800.000 USD ເພື່ອເບິ່ງແຍງບຸນປີໃໝ່ປີມະເມຍໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ
“ບຸນປີໃໝ່ແຫ່ງມິດຈິດມິດໃຈ” ໄດ້ຮັບການສືບທອດຈາກລາຍການ “ຕົ້ນດອກເໝີຍຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່”, “ບຸນເຕັດເຮັດວຽກດີ” ໂດຍສະມາຄົມຊາວກະສິກອນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ນັບແຕ່ປີ 2008 ມາຮອດປັດຈຸບັນ. ຜ່ານ 18 ປີ, ລາຍການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນຂອງວິສາຫະກິດ, ຫົວໜ່ວຍ, ສ່ວນບຸກຄົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ຊ່ວຍເບິ່ງແຍງໃຫ້ແກ່ 77.476 ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນທຸກຍາກ, ໃກ້ຂັ້ນທຸກຍາກ, ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າເພິ່ນ, ດ້ວຍມູນຄ່າທັງໝົດກວ່າ 131 ຕື້ດົ່ງ (ເກືອບ 5 ລ້ານ USD).
ປີນີ້, ລາຍການດັ່ງກ່າວລະດົມໄດ້ຈຳນວນເງິນກວ່າ 21 ຕື້ດົ່ງ (798.000 USD) ຈາກບັນດາສຳນັກງານ, ຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນ, ແຜ່ກະຈາຍຈິດໃຈເມດຕາປານີ, ແບ່ງປັນກັບຊາວກະສິກອນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.