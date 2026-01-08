Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ລະ​ດົມ​ໄດ້​ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ເກືອບ 800.000 USD ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ແຍງ​​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ປີ​ມະ​ເມຍ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ

ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ບຸນເຕັດແຫ່ງມິດຈິດມິດໃຈ - ລະດູບານໃໝ່ປີມະເມຍ 2026” ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 06 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ລາຍການໄດ້ຮັບການກະກຽມຢ່າງລະອຽດລະອໍດ້ວຍຫຼາຍລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນລະດູບານໃໝ່ ແລະ ລົມຫາຍໃຈຂອງຊີວິດຊົນນະບົດ.
(ພາບປະກອບ: VGP)

“ບຸນປີໃໝ່ແຫ່ງມິດຈິດມິດໃຈ” ໄດ້ຮັບການສືບທອດຈາກລາຍການ “ຕົ້ນດອກເໝີຍຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່”, “ບຸນເຕັດເຮັດວຽກດີ” ໂດຍສະມາຄົມຊາວກະສິກອນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ນັບແຕ່ປີ 2008 ມາຮອດປັດຈຸບັນ. ຜ່ານ 18 ປີ, ລາຍການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນຂອງວິສາຫະກິດ, ຫົວໜ່ວຍ, ສ່ວນບຸກຄົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ຊ່ວຍເບິ່ງແຍງໃຫ້ແກ່ 77.476 ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນທຸກຍາກ, ໃກ້ຂັ້ນທຸກຍາກ, ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າເພິ່ນ, ດ້ວຍມູນຄ່າທັງໝົດກວ່າ 131 ຕື້ດົ່ງ (ເກືອບ 5 ລ້ານ USD).

        ປີນີ້, ລາຍການດັ່ງກ່າວລະດົມໄດ້ຈຳນວນເງິນກວ່າ 21 ຕື້ດົ່ງ (798.000 USD) ຈາກບັນດາສຳນັກງານ, ຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນ, ແຜ່ກະຈາຍຈິດໃຈເມດຕາປານີ, ແບ່ງປັນກັບຊາວກະສິກອນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ນ້ຳ​ມັນ​ດິບ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ນ້ຳ​ມັນ​ດິບ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ສື່ມວນຊົນ ອາເມລິກາ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ເວເນຊູເອລາ ແລະ ອາເມລິກາ ພວມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ການສົ່ງອອກນ້ຳມັນດິບຂອງປະເທດນີ້ໄປຍັງ ອາເມລິກາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top