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ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ນອນ​ໃນ​ກຸ່ມ 15 ສູນ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ມີແງ່​ຫວັງ​ທົ່ວ​ໂລກ

ສູນການເງິນສາກົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ຮັບຮູ້ບາດກ້າວເດີນທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບທົ່ວໂລກ, ໃນສະພາບການແກ້ງແຍ້ງລະຫວ່າງບັນດາສູນການເງິນນັບມື້ນັບເຄັ່ງຄັດ.
ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ນອນໃນກຸ່ມ 15 ສູນການເງິນທີ່ມີແງ່ຫວັງທົ່ວໂລກ (ພາບ: TTXVN)
ຕາມຕາຕະລາງຈັດອັນດັບ Global Financial Centres Index 2026 (GFCI 39) ຫາກໍ່ປະກາດໃນວັນທີ 26 ມີນາແລ້ວ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ບັນລຸອັນດັບທີ 84/120 ສູນການເງິນທົ່ວໂລກ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 11 ຊັ້ນ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກາຍ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາລະດັບປົວແປງແຮງທີ່ສຸດຂອງກຸ່ມບັນດາສູນການເງິນຊັ້ນກາງ. ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ປັດຈຸບັນ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຢືນອັນດັບທີ 3, ຖັດຈາກ ສິງກະໂປ ແລະ ກົວລາ ລຳເປີ (ມາເລເຊຍ). ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນຕາໜ່າງການເງິນພາກພື້ນ ນັບມື້ນັບຈະແຈ້ງກວ່າເກົ່າ.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລີມ​ດົ່ງ ປະ​ກາດ​​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ຕ້ານ​ການ​ຂຸ​ດ​ຄົ້ນ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ (IUU)

ເລີມ​ດົ່ງ ປະ​ກາດ​​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ຕ້ານ​ການ​ຂຸ​ດ​ຄົ້ນ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ (IUU)

ກົດລະບຽບປະສານສົມທົບລະຫວ່າງຂະແໜງກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳແບບຜິດກົດໝາຍ (IUU) ໂດຍຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເລີມດົງປະກາດໃຊ້ນັ້ນ ກຳນົດລວມມີ 5 ເນື້ອໃນ.
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