ຂ່າວສານ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຍູ້ແຮງການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ແລະ ພັດທະນາການປູກລ້ຽງສິນທະເລນຳໃຊ້ເຕັດໂນໂລຢີສູງ 17/11/2025 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ, ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກຸ່ມຂຸດຄົ້ນ, ສະໜອງການບໍລິການພະລາທິການອາຊີບຫາປາຢູ່ທະເລ, ທັງຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການຫາປາທັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປ້ອງເຂດທະເລຂອງປະເທດຊາດ. ສະມາຄົມສິນໃນນ້ຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເປີດຕົວຄະນະບໍລິຫານງານອາຍຸການ 2025 – 2030 (ພາບ: nongnghiepmoitruong.vn)ວັນທີ 15 ພະຈິກ, ສະມາຄົມສິນໃນນ້ຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 1, ອາຍຸການ 2025 – 2030. ໃນອາຍຸການ 2025 – 2030, ກອງປະຊຸມໄດ້ກຳນົດ 11 ກຸ່ມໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ. ໃນນັ້ນ,ໃຫ້ ບຸລິມະສິດພັດທະນາສະມາຄົມ, ທັງກ່ຽວກັບຈຳນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກຳລັງສະມາຊິນໃນວົງກວ້າງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ. ສະມາຄົມຈະສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການໜູນຊ່ວຍທີ່ຈຳເປັນຄືຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ, ເພີ່ມການໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນກຸ່ມ, ຈຳກັດການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ. ສະມາຄົມກໍ່ ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດປົກປ້ອງສິດອັນຊອບທຳຂອງຊາວປະມົງ ແລະ ວິສາຫະກິດ, ພ້ອມທັງຂົນຂວາຍສະມາຊິກ ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນທ່າກຳປັ່ນຂຸດຄົ້ນແຄມຝັ່ງ, ຫັນປ່ຽນອາຊິບຕາມທິດຍືນຍົງ. ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ, ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກຸ່ມຂຸດຄົ້ນ, ສະໜອງການບໍລິການພະລາທິການອາຊີບຫາປາຢູ່ທະເລ, ທັງຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການຫາປາທັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປ້ອງເຂດທະເລຂອງປະເທດຊາດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)