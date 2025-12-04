Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈິ​ມິນ ຫັນການໃຊ້​ລົດ​ບໍ​ລິ​ການເປັນລົດ​ໄຟ​ຟ້າ-ວິ​ວັດ​ການ​ສ້າງ​ຕົວ​ເມືອງ​ສີ​ຂຽວ

ການໃຊ້ລົດບໍລິການໄຟຟ້າ (ຫັນການໃຊ້ລົດບໍລິການເປັນລົດໄຟຟ້າ) ແມ່ນວິວັດການທີ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ, ນະຄອນທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າໝູ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ກຳລັງເລືອກເຟັ້ນ. ການໃຊ້ລົດບໍລິການໄຟຟ້າບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນເພື່ອພາບພົດປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ທັນສະໄໝ, ສີວິໄລ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ການຊ່ວງເສັງສ້າງນະຄອນສີຂຽວໃນທົ່ວໂລກອີກດ້ວຍ.

ສຳລັບການຄົມມະນາຄົມ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ການໄປມາດ້ວຍລົດຈັກຍັງແມ່ນການເລືອກເຟັ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຈຳນວນລົດຈັກຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ແມ່ນເກືອບ 11,3 ລ້ານຄັນ. ໃນນັ້ນ, ລົດຈັກບໍລິການແມ່ນປະມານ 400.000 ຄັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການໃຊ້ລົດບໍລິການໄຟຟ້າ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ດີທີ່ສຸດ. ຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ຫາກໍ່ປະກາດໃຊ້ນັ້ນ, ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2030, ນະຄອນຈະຫັນບັນດາພາຫະນະຄົມມະນາຄົມໄປໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ຫຼືພະລັງງານສະອາດ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຮອດປີ 2027 ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 50% ລົດບໍລິການຕ້ອງຫັນໄປສູ່ການໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ. ຮອດປີ 2030, ລົດໃໝ່ 100% ຈະແມ່ນລົດໄຟຟ້າ.

 ປີ 2025, ກໍ່ມີຜູ້ຂັບລົດບໍລິການນັບໝື່ນໆຄົນ ໄດ້ປ່ຽນໄປໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໂດຍສະໝັກໃຈ ແລະ ຕົວເລກນີ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມແຕ່ລະເດືອນ. ອ້າຍ ເລຢາບາວ ຜູ້ຂັບລົດຈັກຂອງບໍລິສັດລົດບໍລິການແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ແບ່ງປັນວ່າ:

ການຫັນໄປໃຊ້ລົດໄຟຟ້າກໍ່ເຫັນວ່າຫລຸດຜ່ອນສຽງວົນແຊວຂອງລົດ. ອຸນຫະພູມຢູ່ກາງແຈ້ງກໍ່ໄດ້ຫລຸດລົງ. ນະໂຍບາຍເກັບຊື້ລົດເກົ່າສຳລັບຜູ້ຂັບລົດບໍລິການ ເພື່ອຊື້ລົດໄຟຟ້າ ໄດ້ໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂັບລົດບໍລິການຄືພວກຂ້າພະເຈົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ. ແຕ່ລະມື້ຂັບລົດໄປ 200 ກມ ກໍ່ເສຍຄ່າໄຟຟ້າປະມານ 0.3 USD ເທົ່ານັ້ນ.

   ອ້າຍ ຫງວຽນລອງ ຜູ້ຂັບລົດບໍລິການ ໄດ້ໃຊ້ລົດຈັກໄຟຟ້າຂອງບໍລິສັດ ແຊງ SM ໃນບໍລິເວນ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ແບ່ງປັນບັນດາຄວາມສະດວກ ແລະ ປະໂຫຍດຈາກລົດບໍລິການໄຟຟ້າວ່າ:

ເມື່ອຂີ່ລົດໄຟຟ້າກໍ່ເປັນເຈົ້າການໃນການສາກໄຟຟ້າ, ຈຸດສາກໄຟຟ້າກໍ່ມີຢູ່ທຸກແຫ່ງ, ດັ່ງນັ້ນຂີ່ລົດໄຟຟ້າແມ່ນສະດວກສະບາຍທີ່ສຸດ. ໂດຍອີງຕາມລົດໄຟຟ້າແຕ່ລະປະເພດ ແຕ່ແລ່ນໄດ້ປະມານ 100 ກມ ກໍ່ຄວນສາກໄຟຟ້າແລ້ວ.

ຈາກແງ່ມູມສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຫັນປ່ຽນນີ້ ໄດ້ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນອາຍເສຍ CO₂ ແລະ ຂີ້ຝຸ່ນ… ຫຼາຍພໍສົມຄວນ ຊື່ງແມ່ນ 2 ປັດໄຈເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບບັນຍາກາດຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໃນຫຼາຍຈຸດເວລາຖືກຫລຸດລົງໃນລະດັບກ່າວເຕືອນ. ໃຊ້ລົດໄຟຟ້າແມ່ນຂີ່ນຸ່ມກວ່າ, ສະອາດກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ບັນດາຍາກາດເຂດຕົວເມືອງສາມາດຫາຍໃຈໄດ້ງ່າຍກ່ວາ.

ເຖິງວ່າແມ່ນທ່າອ່ຽງທີ່ຈຳເປັນ ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂັບລົດບໍລິການນັບແສນຄົນທີ່ກຳລັງແລ່ນດ້ວຍລົດຈັກໃຊ້ນ້ຳມັນ ປ່ຽນໄປໃຊ້ລົດຈັກໄຟຟ້ານັ້ນ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ຍັງຕ້ອງມີບາດກ້າວເດີນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ກົມກຽວດ້ານຜົນປະໂຫຍດ. ທ່ານ ເລແທັງຫາຍ ຜູ້ອຳນວຍການສູນທີ່ປຶກສາການໝູນໃຊ້ເສດຖະກິດ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ສະເໜີບາງມາດຕະການທີ່ວ່າ:

  ສະເໜີໃຫ້ທາງສູນກາງ ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມໃຫ້ລົດໃໝ່ຈົດທະບຽນຄັ້ງທຳອິດພາຍໃນເວລາ 2 ປີ, ຂໍຍົກເວັ້ນພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ VAT ສຳລັບຜູ້ຂັບລົດບໍລິການພາຍໃນຮອບເວລາ 2 ປີເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານຫັນປ່ຽນນີ້ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ. ຍົກເວັ້ນພາສີ VAT ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂັບລົດບໍລິການແລ່ນດ້ວຍລົດໄຟຟ້າ ສຳລັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນແຕ່ລະໃບບິນຂອງຜູ້ຂັບລົດ ເພື່ອລະດົມສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປ່ຽນໄປໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ.

ນອກຈາກບັນດາຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ຍັງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບສົມທົບກັບບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂັບລົດໄດ້ກູ້ຢືມເງິນໄປຊື້ລົດໄຟຟ້າດ້ວຍອັດຕາດອກເບັ້ຍຕ່ຳ. ນີ້ແມ່ນວິທີເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຫັນປ່ຽນໄດ້ດຳເນີນໄປແບບຍືນຍົງ, ບໍ່ສ້າງຄວາມກົດດັນດ້ານການເງິນ.

ການຫັນໄປສູ່ການໃຊ້ລົດໄຟຟ້າບໍ່ແມ່ນເລື່ອງລາວຂອງພາຫະນະຄົມມະນາຄົມເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນການປະຕິວັດໃນການຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງ, ໃນຈິນຕະນາການພັດທະນາ ແລະ ໃນວິທີທີ່ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຈຸດຢືນຂອງຕົນກັບໂລກ ອີກດ້ວຍ.

ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ກຳລັງໄດ້ປ່ຽນແປງ. ສຽງວົນແຊວຂອງລົດຈັກແບບໃຊ້ນ້ຳມັນທີ່ລຶ້ງເຄີຍ ຈະຄ່ອຍໆຫັນປ່ຽນເປັນສຽງລົດໄຟຟ້າທີ່ນຸ່ມ ແລະ ງຽບ. ນະຄອນພວມເລືອກເອົາເສັ້ນທາງທີ່ຍາກກວ່າແຕ່ງາມກວ່າ, ນັ້ນແມ່ນເສັ້ນທາງຂອງການຄົມມະນາຄົມສີຂຽວ. ຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ຜູ້ຂັບລົດແຕ່ລະຄົນເມື່ອປ່ຽນໄປໃຊ້ລົດໄຟຟ້າກໍ່ຈະໄດ້ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈາຍ ກໍ່ຄືປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ນະຄອນຫລຸດຜ່ອນຄວັນ, ຂີ້ຝຸ່ນ. ການຫັນໄປໃຊ້ລົດບໍລິການໄຟຟ້າບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີກວ່າໃນມື້ນີ້ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເພື່ອໃຫ້ໂລກເຫັນແຈ້ງວ່າ: ຫວຽດນາມ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດສີຂຽວເທື່ອລະກ້າວອີກດ້ວຍ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ກໍ່ກຳລງນຳໜ້າໃນເລື່ອງລາວຫັນປ່ຽນນີ້./. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເດີນ​ທາງ​ກັບມາ​ຮອດ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ ລາວ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເດີນ​ທາງ​ກັບມາ​ຮອດ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ ລາວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ໄດ້ພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງສປປ.ລາວ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top