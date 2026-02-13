ຂ່າວສານ
ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ເປີດນຳໃຊ້ ສວນສາທາລະນະ ຈາລຶກຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ຈາກ COVID-19
ສວນສາທາລະນະເລກ 1 ລີທ້າຍໂຕ, ຕາແສງ ເວື່ອນລາຍ, ໄດ້ກໍ່ສ້າງໃນເວລາກ່ວາ 90 ວັນ, ມີເນື້ອທີ່ 4,3 ເຮັກຕາ, ຕັ້ງຢູ່ເຂດດິນແດນໃຈກາງຕົວເມືອງ, ສວນສາທາລະນະໄດ້ກຳນົດແມ່ນ 1 ໃນ 9 ໂຄງການຈຸດສຸມໃນການກຳນົດທິດພັດທະນາພື້ນທີ່ສີຂຽວຂອງ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນໃນໄລຍະໃໝ່.
ຈຸດເນັ້ນໜັ້ກຂອງສວນສາທາລະນະແມ່ນ ສະໜາມຫຼວງໃຈກາງຮູບວົງມົນ, ກວ້າງປະມານ 1.800 ຕາແມັດ ໂດຍໄດ້ຮັບແຫຼ່ງບັນດານໃຈຈາກຮູບຂອງຢອດນ້ຳ ຕົກລົງໜ້າດິນ ເຊິ່ງເປັນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ຄວາມຊົງຈຳ ແລະ ການຟື້ນຟູພາຍຫຼັງພະຍາດ COVID-19. ເນື່ອງໃນໂອກາດເປີດນຳໃຊ້, ສະຖານທີ່ສວນສາທາລະນະກໍ່ໄດ້ຈັດ ວັນບຸນດອກໄມ້ຍາມລະດູບານໃໝ່ ບົນເນື້ອທີ່ກວ່າ 4 ເຮັກຕາ ດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ນັບໜື່ນຕົ້ນ ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນບຸນເຕັດຂອງສາມພາກ, ອັນໄດ້ສ້າງສະຖານທີ່ນັດພົບດ້ານວັດທະນະທຳ - ການທ່ອງທ່ຽວຍາມລະດູບານໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຊາວນະຄອນ.