ຂ່າວສານ
ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ສູ້ຊົນກາຍເປັນສູນການເງິນສາກົນແຖວໜ້າອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນໄລຍະ 5 ປີຈະມາເຖິງ
ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ພວມກຳນົດສ້າງລະບົບນິເວດການເງິນສາກົນຢ່າງສົມບູນດ້ວຍນິຕິກຳສະເພາະ, ກະແສທຶນຂ້າມຊາຍແດນ, ການເງິນທາງທະເລ, fintech ແລະ ຕະຫຼາດທຶນຂອບຂະໜາດໃຫຍ່. ໃນຍຸດທະສາດນັ້ນ, ທາງນະຄອນມີຄວາມມຸ່ງຫວັງກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສູນການເງິນສາກົນແຖວໜ້າ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນໄລຍະ 5 ປີຈະມາເຖິງ. ນີ້ແມ່ນການແບ່ງປັນຂອງ ທ່ານ ຮສ.ປອ ຫງວຽນຮຶວຮວນ, ຮອງປະທານອົງການບໍລິຫານສູນການເງິນສາກົນ ຢູ່ ນະຄອນໂຮ່ຈີນ ທີ່ເຫດການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສູນການເງິນສາກົນ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ - ໂອກາດໃດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພຶດສະພາ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
ໜຶ່ງໃນບັນດາທິດເດີນໂດຍນະຄອນກຳນົດແມ່ນສ້າງສູນການເງິນທາງທະເລ ສາກົນ ແລະ ວາງເປົ້າໝາຍດຶງດູດປະມານ 30% ມູນຄ່າທຸລະກຳການເງິນທາງທະເລກັບເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ ພາຍໃນຮອບເວລາ 5 ປີຈະມາເຖິງ, ປະມານ 300 ຕື້ USD ຕໍ່ປີ.
ຕາມແຜນການ,ສູນການເງິນສາກົນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ມີຂອບຂະໜາດເກືອບ 989 ເຮັກຕາ. ຈຸດພິເສດຂອງເຂດນີ້ຈະເຄື່ອນໄຫວຕາມກົນໄກນິຕິກຳສະເພາະ, ຄ້າຍຄືກັນກັບຮູບແບບສູນການເງິນສາກົນ ຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ.
ໃນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ, ທາງນະຄອນພວມສົ່ງເສີມການສ້າງຕະຫຼາດທຸລະກຳຫຼັກຊັບສາກົນດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍຈາກ Nasdaq ແລະ London Stock Exchange. ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ວາງເປົ້າໝາຍສ້າງຕັ້ງ 50 ສູນນະວັດຕະກຳ ແລະ ສ້າງ 100.000 ຫາ200.000 ວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ໃນຂົງເຂດການເງິນ - ເຕັກໂນໂລຢີໃນໄລຍະ 5 ປີຈະມາເຖິງ.