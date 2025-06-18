ຂ່າວສານ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍກາຍເປັນຕົວເມືອງໃຫຍ່ນຳໜ້າ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ທັນສະໄໝທີ່ສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ 18/06/2025 ທີ່ການເຮັດວຽກ, ອີກຄັ້ງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໜຶ່ງຢັ້ງຢືນການໂຮມນະຄອນ ເຂົ້າກັບສອງທ້ອງຖິ່ນພັດທະນາທີ່ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແຖວໜ້າແມ່ນ ບິ່ງເຢືອງ ແລະ ບ່າເຣ້ຍຫວູງເຕົາ ໄດ້ເປີດໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳອົງຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຄະນະພັກແຂວງ ບ່າເຣ້ຍຫວູງເຕົາ ແລະ ຄະນະພັກແຂວງບິ່ງເຢືອງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຢູ່ສາມທ້ອງຖິ່ນ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ອີກຄັ້ງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໜຶ່ງຢັ້ງຢືນການໂຮມນະຄອນ ເຂົ້າກັບສອງທ້ອງຖິ່ນພັດທະນາທີ່ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແຖວໜ້າແມ່ນ ບິ່ງເຢືອງ ແລະ ບ່າເຣ້ຍຫວູງເຕົາ ໄດ້ເປີດໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກຄຳຮຽກຮ້ອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງດີຈີຕອນສ້າງສັນ - ໂປ່ງໃສ - ມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມທັງນຳໜ້າໃນການພັດທະນາ, ນະວັດຕະກຳ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ກໍ່ສະເໜີນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນໃໝ່ຕ້ອງສ້າງພື້ນຖານພັດທະນາເຂດຕາມຈິນຕະນາການຫຼາຍຂົ້ວ - ປະສົມ - ເຊື່ອມຕໍ່, ລື່ນກາຍຂໍ້ຈຳກັດເກົ່າ ຂອງຮູບແບບຕົວເມືອງທີ່ມີແຕ່ດົນນານ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງລະບົບນິເວດວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ເສດຖະກິດເອກະຊົນ, ກຳນົດຍຸດທະສາດໃໝ່ເພື່ອສ້າງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ກາຍເປັນຕົວເມືອງໃຫຍ່ນຳໜ້າ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ທັນສະໄໝທີ່ສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)