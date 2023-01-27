ຂ່າວສານ
ນະຄອນດ່າໜັງ ຕ້ອນຮັບເຮືອບິນ 768 ຖ້ຽວ ດ້ວຍຈໍານວນແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່າ 98.000 ເທື່ອຄົນໃນໂອກາດບຸນເຕັດ
ໃນ 7 ວັນພັກບຸນເຕັດ ມີຖ້ຽວບິນພາຍໃນ 444 ຖ້ຽວ ດ້ວຍຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ 57.000 ເທື່ອຄົນ ມານະຄອນ ດ່າໜັງ, ຄິດສະເລ່ຍແມ່ນ 64 ຖ້ຽວ ຕໍ່ວັນ. ສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນ ແມ່ນມີ 324 ຖ້ຽວ ດ້ວຍແຂກທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 42.000 ເທື່ອຄົນ, ດ້ວຍລະດັບສະເລ່ຍແມ່ນ 46 ຖ້ຽວ ຕໍ່ວັນ. ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ປີແມວ 2023 ນີ້, ນະຄອນ ດ່າໜັງ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາທ່ຽວຊົມລະດູບານໃໝ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວາດພາບບັນຍາກາດ “ບຸນເຕັດຢູ່ດ່າໜັງໃນສະໄໝກ່ອນ ແລະ ສະໄໝນີ້”, ງານເຕັ້ນລຳຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ, ງານຕະຫຼາດນັດ, ຂັບບ່າຍຈ່ອຍ… ເຊິ່ງຖືກດຳເນີນໃນຕະຫຼອດຊຸມວັນພັກບຸນເຕັດ ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ດີຕໍ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ.