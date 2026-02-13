ຂ່າວສານ
ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູໃນ 4 ປະເພດລາງວັນແຖວໜ້າຂອງ Tripadvisor
ການທ່ອງທ່ຽວຮ່າໂນ້ຍ ສືບຕໍ່ ສ້າງຂີດໝາຍຢ່າງແຮງເມື່ອປະກົດຕົວຢູ່ຫຼາຍລາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ ຂອງ ລາງວັນ Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026 ໂດຍພື້ນຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບທາງໄກແຖວໜ້າໂລກ Tripadvisor ຫາກໍ່ປະກາດ.
ລະອຽດແມ່ນ, ປີນີ້, ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍໄດ້ຮັບການເຊີດຊູຢູ່ບັນດາປະເພດຄື: top 25 ສະຖານທີ່ປາຍທາງແຖວໜ້າໂລກ (ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 4), top 25 ສະຖານທີ່ປາຍທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແຖວໜ້າໂລກ (ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 7), top 25 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແບບໄປຜູ້ດຽວ ແຖວໜ້າໂລກ (ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 7), top 25 ສະຖານທີ່ປາຍທາງດ້ານອາຫານການກິນແຖວໜ້າໂລກ (ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 11).
ເລື່ອງພ້ອມກັນມີໜ້າຢູ່ຫຼາຍປະເພດລາງວັນໄດ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳລັງດຶງດູດຢ່າງຮອບດ້ານຂອງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບທິວທັດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕາມລວງເລິກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ການລົ