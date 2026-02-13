Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນະ​ຄອນຫຼ​ວງ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຊີດ​ຊູ​ໃນ 4 ປະ​ເພດ​ລາງວັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ Tripadvisor

ເລື່ອງພ້ອມກັນມີໜ້າຢູ່ຫຼາຍປະເພດລາງວັນໄດ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳລັງດຶງດູດຢ່າງຮອບດ້ານຂອງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບທິວທັດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕາມລວງເລິກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ການລົງຕິວຈິງທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງບັນດາທ່າອ່ຽງການທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກອີກດ້ວຍ.
ພາບປະກອບ: thanglong.chinhphu.vn

ການທ່ອງທ່ຽວຮ່າໂນ້ຍ ສືບຕໍ່ ສ້າງຂີດໝາຍຢ່າງແຮງເມື່ອປະກົດຕົວຢູ່ຫຼາຍລາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ ຂອງ ລາງວັນ Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026 ໂດຍພື້ນຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບທາງໄກແຖວໜ້າໂລກ Tripadvisor ຫາກໍ່ປະກາດ.

ລະອຽດແມ່ນ, ປີນີ້, ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍໄດ້ຮັບການເຊີດຊູຢູ່ບັນດາປະເພດຄື: top 25 ສະຖານທີ່ປາຍທາງແຖວໜ້າໂລກ (ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 4), top 25 ສະຖານທີ່ປາຍທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແຖວໜ້າໂລກ (ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 7), top 25 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແບບໄປຜູ້ດຽວ ແຖວໜ້າໂລກ (ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 7), top 25 ສະຖານທີ່ປາຍທາງດ້ານອາຫານການກິນແຖວໜ້າໂລກ (ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 11).

ເລື່ອງພ້ອມກັນມີໜ້າຢູ່ຫຼາຍປະເພດລາງວັນໄດ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳລັງດຶງດູດຢ່າງຮອບດ້ານຂອງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບທິວທັດທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕາມລວງເລິກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ການລົ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ດົ່ງ​ທາບ ສ້າງຄືນ​ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ ກຸ່ມ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳຕາມ​ທິດ​ຍືນ​ຍົງ

ດົ່ງ​ທາບ ສ້າງຄືນ​ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ ກຸ່ມ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳຕາມ​ທິດ​ຍືນ​ຍົງ

ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນຮ່າງແມ່ນຫັນປ່ຽນບັນດາອາຊີບຂຸດຄົ້ນທີ່ມີຜົນກະທົບໃຫຍ່ຕໍ່ແຫຼ່ງຜົນປະໂຫຍດສິນໃນນ້ຳ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ລະບົບຊີວະນາໆພັນ ໄປເປັນບັນດາອາຊີບຂຸດຄົ້ນທີ່ເປັນມິດ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top