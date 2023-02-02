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ຂ່າວສານ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ມານະພະຍາຍາມເພື່ອລື່ນກາຍແຜນການປີ 2023

ແຕ່ນີ້ຮອດທ້າຍປີ, ນະຄອນ ຕ້ອງມານະພະຍາຍາມຢ່າງສູງສຸດ, ເພື່ອໃຫ້ລື່ນກາຍແຜນການວາງອອກດ້ວຍບັນດາມາດຕະການທີ່ມີປະສິດທິຜົນ...
  ທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ (ພາບ: Hùng Khoa/qdnd.vn)  

ວັນທີ 1 ກຸມພາ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານຈັດຕັ້ງບຸນປີໃໝ່ປີແມວ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເດືອນມັງກອນ, ໜ້າທີ່, ມາດຕະການເດືອນ ກຸມພາ 2023 ຂອງນະຄອນ. ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ສະເໜີວ່າ: ນະຄອນ ຄວນສຸມໃສ່ບັນດາມາດຕະການເພື່ອຮັບປະກັນປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຍອດຜະລິດຕະພັນໃນບໍລິເວນ (GRDP) ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,5 -8%. ແຕ່ນີ້ຮອດທ້າຍປີ, ນະຄອນ ຕ້ອງມານະພະຍາຍາມຢ່າງສູງສຸດ, ເພື່ອໃຫ້ລື່ນກາຍແຜນການວາງອອກດ້ວຍບັນດາມາດຕະການທີ່ມີປະສິດທິຜົນ:

“ພວກເຮົາຕ້ອງເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີການບໍລິຫານ, ຕັດສິນໃຈ, ເດັດດ່ຽວ, ມີໄຫວພິບ ແລະ ຕ້ອງລະອຽດກ່ວາ. ຈັດແບ່ງຂັ້ນ, ມອບສິດ, ຮັດແໜ້ນລະບຽບການ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວລັດຖະການ, ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ໜ້າທີ່ເປັນປະຈຳ ແລະ ຮັບມືກັບບັນດາບັນຫາຮີບດ່ວນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ເອົາໃຈໃສ່ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການລົງທຶນສັງຄົມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດ​ຕົວ​ປື້ມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ

ເປີດ​ຕົວ​ປື້ມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ

ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ ກ່າວວ່າ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ແມ່ນເອກະສານທີ່ມີຄ່ານັບທັງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ແລະ ແມ່ນ “ປຶ້ມຄູ່ມື” ກ່ຽວກັບວຽກງານຕໍ່ສູ້, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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