ຂ່າວສານ
ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ມານະພະຍາຍາມເພື່ອລື່ນກາຍແຜນການປີ 2023
ວັນທີ 1 ກຸມພາ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານຈັດຕັ້ງບຸນປີໃໝ່ປີແມວ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເດືອນມັງກອນ, ໜ້າທີ່, ມາດຕະການເດືອນ ກຸມພາ 2023 ຂອງນະຄອນ. ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນເນັນ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ສະເໜີວ່າ: ນະຄອນ ຄວນສຸມໃສ່ບັນດາມາດຕະການເພື່ອຮັບປະກັນປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຍອດຜະລິດຕະພັນໃນບໍລິເວນ (GRDP) ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,5 -8%. ແຕ່ນີ້ຮອດທ້າຍປີ, ນະຄອນ ຕ້ອງມານະພະຍາຍາມຢ່າງສູງສຸດ, ເພື່ອໃຫ້ລື່ນກາຍແຜນການວາງອອກດ້ວຍບັນດາມາດຕະການທີ່ມີປະສິດທິຜົນ:
“ພວກເຮົາຕ້ອງເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີການບໍລິຫານ, ຕັດສິນໃຈ, ເດັດດ່ຽວ, ມີໄຫວພິບ ແລະ ຕ້ອງລະອຽດກ່ວາ. ຈັດແບ່ງຂັ້ນ, ມອບສິດ, ຮັດແໜ້ນລະບຽບການ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວລັດຖະການ, ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ໜ້າທີ່ເປັນປະຈຳ ແລະ ຮັບມືກັບບັນດາບັນຫາຮີບດ່ວນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ເອົາໃຈໃສ່ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການລົງທຶນສັງຄົມ”.