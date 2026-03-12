ຂ່າວສານ
ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຈະແມ່ນທ້ອງຖິ່ນທຳອິດກໍ່ສ້າງສູນຂໍ້ມູນ AI
ໂຄງການສູນຂໍ້ມູນ AI ຕັ້ງຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ເຕິນຝູຈູງ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດ້ວຍເງິນລົງທຶນ 2,1 ຕື້ USD ຈະໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນວັນທີ 30 ເມສາ 2026. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນໂດຍນັກລົງທຶນຮ່ວມທຸລະກິດຍົກອອກມາທີ່ການພົບປະກັບ ທ່ານ ຫງວຽນວັນເດືອກ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມີນາ.
ໂຄງການໂດຍການຮ່ວມທຸລະກິດລະຫວ່າງບໍລິສັດ Accelerated Infrastructure Capital (AIC) ສົມທົບກັບບໍລິສັດພັດທະນາຕົວເມືອງ ກິງບັກ (KBC) ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືອື່ນຜັນຂະຫຍາຍ. ໂຄງການໄດ້ຮັບການກຳນົດທິດ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະສະໜອງກຳລັງຄວາມສາມາດລະບົບການປະມວນຂໍ້ມູນ (Computing) ຮັບໃຊ້ບັນດາຄວາມຕ້ອງການດ້ານປັນຍາປະດິດ, ປະມວນຂໍ້ມູນທີ່ມີສະມັດຕະພາບສູງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ກໍ່ຄືບັນດາຄວາມຕ້ອງການປັນຍາປະດິດຂຶ້ນກັບສິດເປັນເຈົ້າຂອງ ຫວຽດນາມ.
ໂຄງການມີເປົ້າໝາຍແມ່ນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນທີ່ທັນສະໄໝ, ບັນລຸມາດຕະຖານສາກົນ; ຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດເຂົ້າໃນບັນດາຂະແໜງການ, ຂົງເຂດ; ປະກອບສ່ວນສ້າງລະບົບຊີວະພາບນະວັດຕະກຳ, ຄົ້ນຄວ້າ - ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.