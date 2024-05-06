ຂ່າວສານ
ນະຄອນ ດ້ຽນບຽນຝູ ໄດ້ຮັບການປະດັບປະດາດ້ວຍທຸງ, ດອກໄມ້ ເພື່ອຕ້ອນຮັບວັນບຸນໃຫຍ່
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດ ຫຼາຍໂຄງການຍົກລະດັບ ແລະ ສ້ອມແປງຖະໜົນຫົນທາງ, ສະໜາມກິລາ ລະບົບໄຟສ່ອງແສງສະຫວ່າງ... ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ສຳລັບຈຳນນວນໂຄງການກໍ່ສ້າງໃໝ່ ຄື: ຂົວ ແທງບິ່ງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ ຮ່າໂນ້ຍ-ດ້ຽນບຽນ, ເຮືອນພັກແຂວງ ແລະ ຖະໜົນຫົນທາງສາຍໃໝ່ຈຳນວນໜຶ່ງ ກໍ່ໄດ້ຮັບການອະນາໄມຢ່າງຮີບດ່ວນ, ເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ປະດັບປະດາດ້ວຍທຸງ, ດອກໄຟ, ຕົ້ນໄມ້ປະດັບເອ້... ເພື່ອຂຳ່ນັບຮັບຕ້ອນວັນບຸນໃຫຍ່ຂອງຊາດ.
ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ແຫ່ຂະບວນ, ສວນສະໜາມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຈະໄດ້ຮັບການດຳເນີນໄປ ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 7 ເດືອນ ພຶດສະພາ ຢູ່ສະໜາມກິລາ ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ. ນີ້ແມ່ນຈຸດເດັ່ນທີ່ສຳຄັນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີ ແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ເພື່ອສະແດງກຳລັງ, ຖານະບົດບາດ ແລະ ຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ຂອງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ວຽກງານການກະກຽມໃຫ້ ວັນບຸນໃຫຍ່ ແມ່ນກຽມພ້ອມແລ້ວ, ຖະໜົນຫົນທາງ ກວ້າງຂວາງ ແລະ ສະອາດ ສວຍງາມ, ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ ກໍ່ຍັງມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນຍິ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອລໍຖ້າຕ້ອນຮັບຊ່ວງເວລາປະຫວັດສາດ ທີ່ຈະມາເຖິງ ໃນດິນແດນແຫ່ງວິລະຊົນນີ້.