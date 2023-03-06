ຂ່າວສານ
ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ຈະຈັດງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ DIFF 2023
ຮ່ວມຂອງ 8 ທິມ, ລວມມີ 7 ທິມສາກົນ, ຄື: (ອັງກິດ, ອີຕາລີ, ໂປໂລຍ, ຝລັ່ງ, ອົດສະຕາລີ, ການາດາ, ແຟງລັງ) ແລະ ທິມຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ມາຈາກ ດ່ານັ້ງ.
ປີ 2023, DIFF 2023 ຈະມີຫົວຂໍ້ “ໂລກບໍ່ມີໄລຍະຫ່າງ” ເຊີດຊູການຟື້ນຟູຂອງການທ່ອງທ່ຽວໂລກຢ່າງແຮງ, ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ ແລະ DIFF 2023 ດ່ານັ້ງ.
ໃນເວລາຈັດ DIFF 2023, ຈະມີຫຼາຍເຫດການຈັດຂຶ້ນພ້ອມກັນ ເພື່ອເພີ່ມທາງເລືອກໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເມື່ອມາຢ້ຽມຢາມ ດ່ານັ້ງ. DIFF 2023 ກໍ່ແມ່ນເຫດການຫຼັກຂອງລາຍການ “WOW ດ່ານັ້ງ”, ນອນໃນບັ້ນໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ “WOW ຫວຽດນາມ”.
ຈົ່ງຮັບຊົມບັນດາພາບຖ່າຍງາຕາຂອງງານບຸນ DIFF ຄັ້ງກ່ອນໆ.