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ຂ່າວສານ

ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ຈະຈັດງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ DIFF 2023

ພາຍຫຼັງຕ້ອງຢຸດຕິມາເປັນເວລາ 3 ປີຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ງານບຸນບັ້ງໄຟດອກ ດ່ານັ້ງ 2023 (DIFF) ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຄືນໃໝ່ແຕ່ວັນທີ 03 ມິີຖຸນາ ຫາວັນທີ 08 ກໍລະກົດ 2023.
  ດອກໄຟໄດ້ຍິງຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້ານະຄອນ ດ່ານັ້ງ   

ຮ່ວມຂອງ 8 ທິມ, ລວມມີ 7 ທິມສາກົນ, ຄື: (ອັງກິດ, ອີຕາລີ, ໂປໂລຍ, ຝລັ່ງ, ອົດສະຕາລີ, ການາດາ, ແຟງລັງ) ແລະ ທິມຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ມາຈາກ ດ່ານັ້ງ.

ປີ 2023, DIFF 2023 ຈະມີຫົວຂໍ້ “ໂລກບໍ່ມີໄລຍະຫ່າງ” ເຊີດຊູການຟື້ນຟູຂອງການທ່ອງທ່ຽວໂລກຢ່າງແຮງ, ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ ແລະ DIFF 2023 ດ່ານັ້ງ.

ໃນເວລາຈັດ DIFF 2023, ຈະມີຫຼາຍເຫດການຈັດຂຶ້ນພ້ອມກັນ ເພື່ອເພີ່ມທາງເລືອກໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເມື່ອມາຢ້ຽມຢາມ ດ່ານັ້ງ. DIFF 2023 ກໍ່ແມ່ນເຫດການຫຼັກຂອງລາຍການ “WOW ດ່ານັ້ງ”, ນອນໃນບັ້ນໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ “WOW ຫວຽດນາມ”.

ຈົ່ງຮັບຊົມບັນດາພາບຖ່າຍງາຕາຂອງງານບຸນ DIFF ຄັ້ງກ່ອນໆ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ມີນາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Krolahom Sar Kheng ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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