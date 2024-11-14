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ຂ່າວສານ

ທ​່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ບົດ​ລາຍ​ງານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ກະ​ທຳ, ມີ​ຄວາມ​ແທ້​ຈິງ ແລະ ລະ​ອຽດທີ່​ສຸດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດສັງຄົມ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດສັງຄົມ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ. ເຂົ້າຮ່ວມການເຮັດວຽກຍັງມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ຮ່າງເອກະສານສະບັບຕ່າງໆ, ໃນນັ້ນມີບົດລາຍງານການເມືອງ, ບົດລາຍງານເສດຖະກິດສັງຄົມຕ້ອງສືບຕໍ່ຍົກລະດັບຕື່ມອີກ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວິໄສທັດສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດພັດທະນາທີ່ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງຂອງປະເທດຊາດ ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນວິທີການສຳຜັດໃໝ່ໃນການສ້າງບັນດາເອກະສານໂດຍສູນກາງພັກຊຸດທີ 10, ບັນດາກຳມະການກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການ ແລະ ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຢູ່ລະດັບສູງທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບໍ່ປ່ຽນແປງແຕ່ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຕໍ່ຄວາມຕັດສິນໃຈປະຕິບັດ 2 ເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ແລະ ຮອດປີ 2045 ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກໄດ້ກຳນົດ. ນີ້ແມ່ນບັນດາບັນຫາໂດຍກົມການເມືອງຮູ້ສຶກເປັນກັງວົນ ແລະ ຕັດສິນໃຈເພື່ອມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ບຸກທະລຸຢ່າງແຮງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນການກະກຽມບັນດາເອກະສານຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຢ່າງເປັນທາງການ

ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຢ່າງເປັນທາງການ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງຊາດປີ 2025.
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