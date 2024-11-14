ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ບົດລາຍງານເສດຖະກິດສັງຄົມຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຕ້ອງລາຍງານການກະທຳ, ມີຄວາມແທ້ຈິງ ແລະ ລະອຽດທີ່ສຸດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດສັງຄົມ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ. ເຂົ້າຮ່ວມການເຮັດວຽກຍັງມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ຮ່າງເອກະສານສະບັບຕ່າງໆ, ໃນນັ້ນມີບົດລາຍງານການເມືອງ, ບົດລາຍງານເສດຖະກິດສັງຄົມຕ້ອງສືບຕໍ່ຍົກລະດັບຕື່ມອີກ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວິໄສທັດສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດພັດທະນາທີ່ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງຂອງປະເທດຊາດ ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນວິທີການສຳຜັດໃໝ່ໃນການສ້າງບັນດາເອກະສານໂດຍສູນກາງພັກຊຸດທີ 10, ບັນດາກຳມະການກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການ ແລະ ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຢູ່ລະດັບສູງທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບໍ່ປ່ຽນແປງແຕ່ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຕໍ່ຄວາມຕັດສິນໃຈປະຕິບັດ 2 ເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ແລະ ຮອດປີ 2045 ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກໄດ້ກຳນົດ. ນີ້ແມ່ນບັນດາບັນຫາໂດຍກົມການເມືອງຮູ້ສຶກເປັນກັງວົນ ແລະ ຕັດສິນໃຈເພື່ອມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ບຸກທະລຸຢ່າງແຮງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນການກະກຽມບັນດາເອກະສານຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່.