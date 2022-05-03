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ຂ່າວສານ

ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຕ່າງໆ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ໂຄວິດ 19 ໃຫ້​ເດັກ​ໃນ​ເກນ​ອາ​ຍຸ​ແຕ່ 5 ຫາ​ຕ່ຳ​ກ່​ວາ 12 ປີ ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 Moderna ເກືອບ 1.6 ລ້ານໂດສໄດ້ສັກໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸດັ່ງກ່າວຢູ່ 63 ແຂວງ ນະຄອນ.

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 Moderna ເກືອບ 1.6 ລ້ານໂດສໄດ້ສັກໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸດັ່ງກ່າວຢູ່ 63 ແຂວງ ນະຄອນ.

   

 ສັກຢາໃຫ້ເດັກຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟອງ 

ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກໂຄງການສັກຢາກັນພະຍາດເປີດກ້ວາງແລ້ວ, ຄາດວ່າ, ຮອດເດືອນສິງຫາຈະສີ້ນສຸດບັ້ນ ສັກຢາກັນໂຄວິດ 19 ໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸແຕ່ 5 ຫາຕ່ຳກ່ວາ 12 ປີໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສ້າງການຕ້ານທານວົງຄະນະຍາດ ກ່ອນກ້າວເຂົ້າສູ່ສົກຮຽນໃໝ່.

   ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 Moderna ເກືອບ 1.6 ລ້ານໂດສໄດ້ສັກໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸດັ່ງກ່າວຢູ່ 63 ແຂວງ ນະຄອນ. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການສັກຢາ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຖືການກວດພະຍາດ ແລະ ແນະນຳການຕິດຕາມຫຼັງສັກຢາໃຫ້ເດັກເປັນສຳຄັນ ເພື່ອສາມາດແກ້ໄຂບັນດາກໍລະນີເກີດຂຶ້ນຢ່າງທັນການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida Fumio ດຳເນີນໄປໃນສະພາບການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດພວມຢູ່ໃນໄລຍະອັນດີງາມທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ.
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