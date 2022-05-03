ຂ່າວສານ
ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆມານະພະຍາຍາມສັກຢາກັນໂຄວິດ 19 ໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸແຕ່ 5 ຫາຕ່ຳກ່ວາ 12 ປີ ສຳເລັດໃນເດືອນສິງຫາ
ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 Moderna ເກືອບ 1.6 ລ້ານໂດສໄດ້ສັກໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸດັ່ງກ່າວຢູ່ 63 ແຂວງ ນະຄອນ.
ສັກຢາໃຫ້ເດັກຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟອງ
ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກໂຄງການສັກຢາກັນພະຍາດເປີດກ້ວາງແລ້ວ, ຄາດວ່າ, ຮອດເດືອນສິງຫາຈະສີ້ນສຸດບັ້ນ ສັກຢາກັນໂຄວິດ 19 ໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸແຕ່ 5 ຫາຕ່ຳກ່ວາ 12 ປີໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສ້າງການຕ້ານທານວົງຄະນະຍາດ ກ່ອນກ້າວເຂົ້າສູ່ສົກຮຽນໃໝ່.
ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 Moderna ເກືອບ 1.6 ລ້ານໂດສໄດ້ສັກໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸດັ່ງກ່າວຢູ່ 63 ແຂວງ ນະຄອນ. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການສັກຢາ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຖືການກວດພະຍາດ ແລະ ແນະນຳການຕິດຕາມຫຼັງສັກຢາໃຫ້ເດັກເປັນສຳຄັນ ເພື່ອສາມາດແກ້ໄຂບັນດາກໍລະນີເກີດຂຶ້ນຢ່າງທັນການ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)