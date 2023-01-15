ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດດີເດັ່ນ
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ສູ້ຊົນ ແລະ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກ່ວາ 5,3 ລ້ານຄົນ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າຜົນສຳເລັດໃນການພັດທະນາລວມຂອງທ່ົວປະເທດ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົລັດຖະມົນຕີກໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດຮັບຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເສີມຂະກຍາຍກຳລັງສັງລວມຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ; ໃນນັ້ນມີການປະກອບສ່ວນ, ແບ່ງປັນ, ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງສຳຄັນທີ່ສຸດ.