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ຂ່າວສານ

ທ່າ​ອາ​ກາດ​ສະ​ຍານ​ສາ​ກົນ ໂນ້ຍ​ບາຍ ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ລົງ​ທຶນ​ໃຫ້​ທັນ​ສະ​ໄໝ ດ້ວຍ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່

ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທັງ ຖືວ່າ, ດ້ວຍຄວາມໄວໃນການຟື້ນຟູ , ເຕີບໂຕໂດຍໄວຂອງຂະແໜງການບິນ, ເລື່ອງທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ໂນ້ຍບາຍວສໃສດຕ້ອນຮັບແຂກ 50 ລ້ານເທື່ອຄົນ/ປີ ໃນປີ 2030 ແມ່ນສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທັງ ຖືວ່າ, ດ້ວຍຄວາມໄວໃນການຟື້ນຟູ , ເຕີບໂຕໂດຍໄວຂອງຂະແໜງການບິນ, ເລື່ອງທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ໂນ້ຍບາຍວສໃສດຕ້ອນຮັບແຂກ 50 ລ້ານເທື່ອຄົນ/ປີ ໃນປີ 2030 ແມ່ນສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້.

   

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທັງ  ລົງກວດກາຂອບຂະໜາດເຂດປ້ອງກັນຊາດ ຂອງ ທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ໂນ້ຍບາຍ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ກັນຍາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທັງ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານ ໄດ້ລົງກວດກາ ແລະ ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດແຜນຮ່າງວາງແຜນກຳນົດທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ໂນ້ຍບ່າຍໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050. ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທັງ ຖືວ່າ, ດ້ວຍຄວາມໄວໃນການຟື້ນຟູ , ເຕີບໂຕໂດຍໄວຂອງຂະແໜງການບິນ, ເລື່ອງທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ໂນ້ຍບາຍວສໃສດຕ້ອນຮັບແຂກ 50 ລ້ານເທື່ອຄົນ/ປີ ໃນປີ 2030 ແມ່ນສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກ ທັດສະນະຂອງທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ໂນ້ຍບາຍ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການລົງທຶນທີ່ທັນສະໄໝດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ມີລະດັບສູງກ່ວາ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວິທີການກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ ແລະ ເນື້ອທີ່ເປີດກວ້າງທ່າອາກາດສະຍານໂນ້ຍບາຍ, ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຕ້ອງສ້າງ ແລະ ອະນຸມັດການວາງແຜນຜັງໂຄງການໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ; ສູ້ຊົນເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງລາມບິນ ແລະ ອາຄານຮັບຮັບຜູ້ໂດຍສານໃນປີ 2024 – 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແນະນຳງານບຸນຕາມທ້ອງຖະໜົນຢູ່ ຊາປາ ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້າ ຊົງດາ

ແນະນຳງານບຸນຕາມທ້ອງຖະໜົນຢູ່ ຊາປາ ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້າ ຊົງດາ

ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ພະແນກກະຈາຍສຽງບັນດາລາຍການພາກພາສາຕ່າງປະເທດ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ, ອີເມວ 389 ສະບັບ ແລະ ໂທລະສັບຫຼາຍສາຍ ຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມາຈາກ 35 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ.
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