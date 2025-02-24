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ຂ່າວສານ

ທ່າ​ນ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດວຽກງານການແພດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຮັດວຽກກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດວຽກງານການແພດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ແລະ ອວຍພອນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນແພດໝໍ ຫວຽດນາມ (27/2/1955 - 27/2/2025).

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຕີລາຄາສູງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມີການອຸທິດສ່ວນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ປະຊາຊົນ, ພ້ອມທັງໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ບັນລຸ ບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນວຽກງານຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການປິ່ນປົວ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານການແພດທີ່ທັນສະໄໝ. ທ່ານເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາສິ່ງທ້າທາຍເຊິ່ງຂະແໜງການແພດຕ້ອງປະເຊີນໜ້າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງການແພດຕ້ອງປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການກ່ຽວກັບຂົງເຂດການແພດ, ຂົງເຂດເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບປະຊາຊົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ເພີ່ມທະວີການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໃນການກວດປິ່ນປົວພະຍາດ, ຊ່ວຍຄົນເຈັບຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຈາກແພດໝໍລົງເລິກຂະແໜເຊິ່ງບໍ່ຕ້ອງເດີນໄກ, ສ້າງລະບົບໃຫ້ຄຳປຶກສາສຸຂະພາບທາງໄກ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍການບົ່ງມະຕິພະຍາດຂັ້ນຕົ້ນ. ພ້ອມທັງ, ຕ້ອງເປີດກວ້າງບັນດາຮູບແບບຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ ແລະ ເປີດກວ້າງຂອບເຂດໃຫ້ແກ່ເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມການລົງທຶນກຊ່ສ້າງຮາກຖານການແພດ, ໂຮງໝໍ, ສູນພະຍາບານ… ສົ່ງເສີມການພັດທະນາບັນດາໂຮງໝໍ, ການບໍລິການການແພດ ບໍ່ສັງກັດລັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໂຮມປະຊຸມກ່ຽວກັບການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ສະໜາມບິນ ຢາບິ່ງ ກັບ ຮ່າໂນ້ຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໂຮມປະຊຸມກ່ຽວກັບການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ສະໜາມບິນ ຢາບິ່ງ ກັບ ຮ່າໂນ້ຍ

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນແມ່ນ ຕ້ອງມີສະໜາມບິນທັງຮັບໃຊ້ການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ທັງຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຫຼຸດຜ່ອນສະພາບເກີນຂອບເຂດຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ສະໜາມບິນ ໂນ້ຍບ່າຍ.
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