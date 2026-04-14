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ຂ່າວສານ

ທ່າ​ນໂຕ​ເລິມ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ: ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ອີກ

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ, ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ປ​ະ​ທານ​ປະ​ເທດ, ທີ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫາ​ນ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ Robert Fico ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີແຫ່ງ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ ທີ່​ພວມຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ.
  ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫາ​ນ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ Robert Fico ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີແຫ່ງ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ (ພາບ: TTXVN)  

ນະ​ທີ່​ນີ້, ທ່ານ​ເລຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ​ຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາ​ກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ກັບ ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ອີກ; ພັກ​ກ​ອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົ​ວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ພັກການ​ເມືອງ​ຂອງ ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ພັກ Smer – SD (ພັກ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ສັງ​ຄົມ) ແລະ ບັນ​ດາ​ພັກ​ໃນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ກຳ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Robert Fico.

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Robert Fico ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ຖື ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​​ຢູ່ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ແລະ 1 ໃນ 3 ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ໃຫຍ່​ສຸດ​ຢູ່ ອາ​ຊີ; ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ ຈະ​ສົມ​ທົບ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ ເພື່ອ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ, ເຊັ່ນ: ເສດ​ຖະ​ກິດ - ການ​ຄ້າ, ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ - ເຕັກ​ນິກ, ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ - ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ, ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ,ພະ​ລັງ​ງານ​ທົດ​ແທນ, ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ກະ​ສິ​ກຳ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ສູງ ແລະ ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ (AI).

ຕອນ​ຄ່ຳ​ຂອງວັນ​ດຽວ​ກັນ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ Robert Fico ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ລາຍ​ການ​ດົນ​ຕີ​ປະ​ສານ​ສຽງ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ.

(ແຫ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກ​ສຶກ​ສາ​ລາວ, ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຕ້ອ​ນ​ຮັບ​ບຸນປີ​ໃໝ໋​ປະ​ຈຳ​ຊາດ​ຢ່າງ​ອົບ​ອຸ່ນ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ນັກ​ສຶກ​ສາ​ລາວ, ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຕ້ອ​ນ​ຮັບ​ບຸນປີ​ໃໝ໋​ປະ​ຈຳ​ຊາດ​ຢ່າງ​ອົບ​ອຸ່ນ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ, ນະ​ຄອ​ນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ໄດ້​ຈັດ​ລາຍ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ນັກ​ສຶກ​ສາ ລາວ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ທີ່​ພວມ​ຮ່ຳ​ຮຽນ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່ (ລາວ) ແລະ ບຸນ Chol Chnam Thmey ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ປີ 2026.
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