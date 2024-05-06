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ຂ່າວສານ

ທ່າ​ນນາງ ຫວໍ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ ຜູ້​ຮັກ​ສາ​ການ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຖະ​ຫວາ​ຍ​ທູບ​ທຽນ​ຢູ່ ເຂດ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ຄຸກ ກອນ​ຕຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຜູ້ຮັກສາການ ປະທານປະເທດ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາ ບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ເຂດ ຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ ຄຸກ ກອນຕຸມ.
ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຜູ້ຮັກສາການ ປະທານປະເທດ ຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ ເຂດຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ ຄຸກ ກອນຕຸມ (ພາບ: VOV)

ໃນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານ ຢູ່ແຂວງ ກອນຕຸມ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຜູ້ຮັກສາການ ປະທານປະເທດ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາ ບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ເຂດ ຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ ຄຸກ ກອນຕຸມ. ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ກອງທັບ ຝລັ່ງ, ໃນໄລຍະປົກຄອງຫວຽດນາມ, ກັກຂັງບັນດານັກໂທດການເມືອງ ມາຈາກບັນດາແຂວງຄື: ເງະອານ, ຮ່າຕິງ, ເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວ.

ຢູ່ແຫ່ງນີ້, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫໍວາງສະແດງ ຊື່ງແມ່ບບ່ອນພວມຮັກສາຫຼາຍວັດຖຸພັນ ຂອງນັກຮົບກອມມູນິດຖືກຈຳຄຸກ ແລະ ຮູບແບບຄຸກ ຕອນຕຸມໃນເມື່ອກ່ອນ. ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ນັກຮົບເກົ່າ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ເຈິ່ນດິ່ງທີ ເຊິ່ງແມ່ນທະຫານເຂົ້າຮ່ວມການສູ້ຮົບຢູ່ສະໜາມຮົບ ເຕິນເຊີນເຍິດ ໃນບັ້ນຮົບ ໂຮ່ຈີມິນ ປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບເມື່ອປີ 1975; ຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ ແມ່ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ ດັ່ງທິທູ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຝືກ​​ຊ້ອມ​​ຄັ້ງໃຫຍ່​ກ່ອນ​ທີ່​ຈັດພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼ 70 ປີ​ແຫ່ງ ໄຊ​ຊະ​ນະ ດຽນ​ບຽນ​ຝູ

ການຝືກ​​ຊ້ອມ​​ຄັ້ງໃຫຍ່​ກ່ອນ​ທີ່​ຈັດພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼ 70 ປີ​ແຫ່ງ ໄຊ​ຊະ​ນະ ດຽນ​ບຽນ​ຝູ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີ ແຫ່ງໄຊຊະນະດຽນບຽນຝູ ແມ່ນເຫດການສຳຄັນພິເສດ, ມີຄວາມໝາຍ, ມີຂອບຂະຫນາດ ແລະ ຄຸນຄ່າ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ເພື່ອແນໃສ່ປຸກລະດົມ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຮັກຊາດ, ລັດທິວິລະຊົນປະຕິວັດ.
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