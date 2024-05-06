ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຜູ້ຮັກສາການ ປະທານປະເທດ ຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ ເຂດຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ ຄຸກ ກອນຕຸມ
ໃນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານ ຢູ່ແຂວງ ກອນຕຸມ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຜູ້ຮັກສາການ ປະທານປະເທດ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາ ບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ເຂດ ຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ ຄຸກ ກອນຕຸມ. ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ກອງທັບ ຝລັ່ງ, ໃນໄລຍະປົກຄອງຫວຽດນາມ, ກັກຂັງບັນດານັກໂທດການເມືອງ ມາຈາກບັນດາແຂວງຄື: ເງະອານ, ຮ່າຕິງ, ເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວ.
ຢູ່ແຫ່ງນີ້, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫໍວາງສະແດງ ຊື່ງແມ່ບບ່ອນພວມຮັກສາຫຼາຍວັດຖຸພັນ ຂອງນັກຮົບກອມມູນິດຖືກຈຳຄຸກ ແລະ ຮູບແບບຄຸກ ຕອນຕຸມໃນເມື່ອກ່ອນ. ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ນັກຮົບເກົ່າ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ເຈິ່ນດິ່ງທີ ເຊິ່ງແມ່ນທະຫານເຂົ້າຮ່ວມການສູ້ຮົບຢູ່ສະໜາມຮົບ ເຕິນເຊີນເຍິດ ໃນບັ້ນຮົບ ໂຮ່ຈີມິນ ປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບເມື່ອປີ 1975; ຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ ແມ່ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ ດັ່ງທິທູ.