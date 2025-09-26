ຂ່າວສານ
ທ່ານ Trump ເຊັນລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ TikTok ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ອາເມລິກາ
ຂໍ້ຕົກລົງ ເຊິ່ງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Trump ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແມ່ນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍ TikTok ຈາກບໍລິສັດ ByteDance ຢູ່ ຈີນ ໄປຍັງກຸ່ມບັນດານັກລົງທຶນ ອາເມລິກາ. ໂຄງສ້າງຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ຈະສ້າງບໍລິສັດຮ່ວມດຳເນີນທຸລະກິດມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ອາເມລິກາ, ໃນນັ້ນ ByteDance ພຽງແຕ່ຖືຫຸ້ນຕ່ຳກວ່າ 20% ເທົ່ານັ້ນ. ເນື້ອໃນສຳຄັນໜຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ແມ່ນຂໍ້ມູນຜູ້ນຳໃຊ້ ຊາວ ອາເມລິກາ ຈະໄດ້ສຳເນົາໃນດິນແດນ ອາເມລິກາ ແລະ ໂດຍ Oracle, ກຸ່ມບໍລິສັດຊອບແວ ແລະ cloud Computing, ຕິດຕາມກວດກາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສູດການຄິດໄລ່ເຈາະຈິ້ມເນື້ອໃນຂອງ TikTok ກໍຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຄືນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງລຽນຕິດເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ຖືກຄອບງຳຈາກພາຍນອກ.
ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນ TikTok ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສອງພັກໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເມື່ອປີ 2024, ຕາມນັ້ນແລ້ວແຟຼດຟອມ ຈະຖືກຫ້າມ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຂາຍຄືນໃຫ້ບັນດາຜູ້ກຳມະສິດ ອາເມລິກາ ໃນປີ 2025 ນີ້.