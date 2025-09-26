Báo Ảnh Việt Nam

ທ່ານ Trump ເຊັນ​​ລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ TikTok ສືບ​ຕໍ່​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ວັນທີ 25 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ເຊັນລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ຕົກລົງກັບ ຈີນ ຜ່ານນັ້ນ ກໍອະນຸຍາດໃຫ້ TikTok ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ອາເມລິກາ.
ໂລໂກ TikTok (ພາບ:THX/TTXVN)

ຂໍ້ຕົກລົງ ເຊິ່ງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Trump ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແມ່ນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍ TikTok ຈາກບໍລິສັດ ByteDance ຢູ່ ຈີນ ໄປຍັງກຸ່ມບັນດານັກລົງທຶນ ອາເມລິກາ. ໂຄງສ້າງຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ຈະສ້າງບໍລິສັດຮ່ວມດຳເນີນທຸລະກິດມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ອາເມລິກາ, ໃນນັ້ນ ByteDance ພຽງແຕ່ຖືຫຸ້ນຕ່ຳກວ່າ 20% ເທົ່ານັ້ນ. ເນື້ອໃນສຳຄັນໜຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ແມ່ນຂໍ້ມູນຜູ້ນຳໃຊ້ ຊາວ ອາເມລິກາ ຈະໄດ້ສຳເນົາໃນດິນແດນ ອາເມລິກາ ແລະ ໂດຍ Oracle, ກຸ່ມບໍລິສັດຊອບແວ ແລະ cloud Computing, ຕິດຕາມກວດກາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສູດການຄິດໄລ່ເຈາະຈິ້ມເນື້ອໃນຂອງ TikTok ກໍຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຄືນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງລຽນຕິດເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ຖືກຄອບງຳຈາກພາຍນອກ.

        ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນ TikTok ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສອງພັກໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເມື່ອປີ 2024, ຕາມນັ້ນແລ້ວແຟຼດຟອມ ຈະຖືກຫ້າມ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຂາຍຄືນໃຫ້ບັນດາຜູ້ກຳມະສິດ ອາເມລິກາ ໃນປີ 2025 ນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

