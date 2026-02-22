ຂ່າວສານ
ທ່ານ Trump ຕຳໜິຕິຕຽນຂໍ້ຕົກລົງຂອງສານສູງສຸດ, ປະກາດຍັງຈັດວາງ ອັດຕາພາສີ 10%
ປະຕິກິລິຍາຕໍ່ໜ້າການຕັດສິນກ່ຽວກັບດ້ານພາສີອາກອນຂອງສານສູງສຸດ, ວັນທີ 20 ກຸມພາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນຢ່າງແຮງການຕັດສິນນີ້, ຖືນີ້ແມ່ນການຕັດສິນທີ່ເປັນໜ້າຜິດຫວັງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ສະແດງຄວາມບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈຕໍ່ສະມາຊິກຂອງສານຈຳນວນໜຶ່ງ. ທ່ານ Donald Trump ຖືວ່າ, ສານບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ, ເນັ້ນໜັກວ່າການຕັດສິນຂອງ ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ພິພາກສາ ອາດສາມາດກໍ່ຜົນກະທົບຢ່າງຫຍໍ້ທໍ້ຕໍ່ຄວາມສາມາດປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ອາເມລິກາ.
ໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ Truth Social, ທ່ານ Donald Trump ຢັ້ງຢືນວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງຂອງ ທ່ານ ຈະສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືນິຕິກຳ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອປົກປ້ອງວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ອາເມລິກາ, ພ້ອມທັງຖືວ່າ ການຕັດສິນຂອງ ສານສູງສຸດພຽງແຕ່ຈຳກັນຮູບແບບຈັດວາງໃສ່ພາສີອາກອນຮູບແບບໃດໜຶ່ງ, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດລົງສິດອຳນາດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໃນຂົງເຂດການຄ້າ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ສານສູງສຸດອາເມລິກາ ໄດ້ຕັດສິນວາ ນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ ລ່ວງເກີນສິດອຳນາດ ໃນການຈັດວາງໃສ່ອັດຕາພາສີອາກອນລະດັບໃໝ່ສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າ, ອີງຕາມກົດໝາຍທີ່ພຽງແຕ່ໝູນໃຊ້ໃນສະພາບສຸກເສີນຂອງປະເທດຊາດ.