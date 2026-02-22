Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ Trump ຕຳ​ໜິ​ຕິ​ຕຽ​ນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂອງ​ສານ​ສູງ​ສຸດ, ປະ​ກາດ​ຍັງ​ຈັດ​ວາງ​ ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ 10%

ທ່ານ Donald Trump ຖືວ່າ, ສານບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ, ເນັ້ນໜັກວ່າການຕັດສິນຂອງ ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ພິພາກສາ ອາດສາມາດກໍ່ຜົນກະທົບຢ່າງຫຍໍ້ທໍ້ຕໍ່ຄວາມສາມາດປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ອາເມລິກາ.
ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ ພາຍຫຼັງການການຕັດສິນ ກ່ຽວກັບຂອງສານສູງສຸດ (ພາບ: REUTERS/Kevin Lamarque)

ປະຕິກິລິຍາຕໍ່ໜ້າການຕັດສິນກ່ຽວກັບດ້ານພາສີອາກອນຂອງສານສູງສຸດ, ວັນທີ 20 ກຸມພາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນຢ່າງແຮງການຕັດສິນນີ້, ຖືນີ້ແມ່ນການຕັດສິນທີ່ເປັນໜ້າຜິດຫວັງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ສະແດງຄວາມບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈຕໍ່ສະມາຊິກຂອງສານຈຳນວນໜຶ່ງ. ທ່ານ Donald Trump ຖືວ່າ, ສານບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ, ເນັ້ນໜັກວ່າການຕັດສິນຂອງ ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ພິພາກສາ ອາດສາມາດກໍ່ຜົນກະທົບຢ່າງຫຍໍ້ທໍ້ຕໍ່ຄວາມສາມາດປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ອາເມລິກາ.

ໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ Truth Social, ທ່ານ Donald Trump ຢັ້ງຢືນວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງຂອງ ທ່ານ ຈະສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືນິຕິກຳ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອປົກປ້ອງວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ອາເມລິກາ, ພ້ອມທັງຖືວ່າ ການຕັດສິນຂອງ ສານສູງສຸດພຽງແຕ່ຈຳກັນຮູບແບບຈັດວາງໃສ່ພາສີອາກອນຮູບແບບໃດໜຶ່ງ, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດລົງສິດອຳນາດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໃນຂົງເຂດການຄ້າ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ສານສູງສຸດອາເມລິກາ ໄດ້ຕັດສິນວາ ນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ ລ່ວງເກີນສິດອຳນາດ ໃນການຈັດວາງໃສ່ອັດຕາພາສີອາກອນລະດັບໃໝ່ສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າ, ອີງຕາມກົດໝາຍທີ່ພຽງແຕ່ໝູນໃຊ້ໃນສະພາບສຸກເສີນຂອງປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອີ​ຣານ ແຈ້ງ​ແຜນ​ການ​ກະ​ກຽມ​ຮ່ວມ​ເອ​ກະ​ສານ​ຂໍ້​ຕົ​ກ​ລົງ​ນິວ​ເຄຼຍ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ອີ​ຣານ ແຈ້ງ​ແຜນ​ການ​ກະ​ກຽມ​ຮ່ວມ​ເອ​ກະ​ສານ​ຂໍ້​ຕົ​ກ​ລົງ​ນິວ​ເຄຼຍ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ວັນທີ 20 ກຸມພາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ Abbas Araghchi ໃຫ້ຮູ້ວ່າປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ອິດສະລາມ ນີ້ມີແຜນການຍົກອອກຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄຼຍ ກັບ ອາເມລິກາໃນ 2 – 3 ວັນຈະມາເຖິງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top