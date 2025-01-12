ຂ່າວສານ
ທ່ານ Maduro ສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ເວເນຊູເອລາ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ເວເລຊູເອລາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Maduro ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ ອາຍຸການໃໝ່ຂອງທ່ານຈະເປັນ “ໄລຍະແຫ່ງສັນຕິພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ເປັນພື້ນຖານປະຊາທິປະໄຕໃໝ່”, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.
ພາຍຫຼັງພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Maduro, ລັດຖະບານ ເວເນຊູເອລາ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບປິດປະຕູຊາຍແດນ ແລະ ເຂດນ່ານຟ້າກັບ ໂກລົມເບຍ ພາຍໃນ 3 ວັນ, ຮອດວັນທີ 13 ມັງກອນ, ຍ້ອນມີກົນອຸປາຍສາກົນຕ້ານປະເທດນີ້.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດວາງບັນດາຄຳສັ່ງລົງໂທດສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ເວເນຊູເອລາ 8 ທ່ານ ແລະ ເພີ່ມມູນຄ່າເງິນລາງວັນຂຶ້ນເປັນ 25 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ແກ່ການຈັບຕົວທ່ານປະທານາທິບໍດີ Maduro. ອາເມລິກາ ບໍ່ຍອມຮັບທ່ານ Nicolas Maduro ເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງ ເວລາຊູເອລາ.