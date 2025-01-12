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ຂ່າວສານ

ທ່ານ Maduro ສາ​ບານ​ຕົວ​ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ

ວັນທີ 10 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເວເລຊູເອລາ Nicolas Maduro ໄດ້ສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນອາຍຸການ 6 ປີ ຄັ້ງທີ 3. ພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ເວເລຊູເອລາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Caracas ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Jorge Rodriguez.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເວເລຊູເອລາ Nicolas Maduro (ພາບ: TTXVN)

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ເວເລຊູເອລາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Maduro ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ ອາຍຸການໃໝ່ຂອງທ່ານຈະເປັນ “ໄລຍະແຫ່ງສັນຕິພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ເປັນພື້ນຖານປະຊາທິປະໄຕໃໝ່”, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

        ພາຍຫຼັງພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Maduro, ລັດຖະບານ ເວເນຊູເອລາ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບປິດປະຕູຊາຍແດນ ແລະ ເຂດນ່ານຟ້າກັບ ໂກລົມເບຍ ພາຍໃນ 3 ວັນ, ຮອດວັນທີ 13 ມັງກອນ, ຍ້ອນມີກົນອຸປາຍສາກົນຕ້ານປະເທດນີ້.

        ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດວາງບັນດາຄຳສັ່ງລົງໂທດສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ເວເນຊູເອລາ 8 ທ່ານ ແລະ ເພີ່ມມູນຄ່າເງິນລາງວັນຂຶ້ນເປັນ 25 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ແກ່ການຈັບຕົວທ່ານປະທານາທິບໍດີ Maduro. ອາເມລິກາ ບໍ່ຍອມຮັບທ່ານ Nicolas Maduro ເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງ ເວລາຊູເອລາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ລາວ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ລາວ

ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສປປ. ລາວ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແຕ່ວັນທີ 9 – 10 ມັງກອນ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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