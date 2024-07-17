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ຂ່າວສານ

ທ່ານ Donal Trump ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ເຫ​ນີ​ຈາກ​ພັກ​ສາ​ທ​າ​ລະ​ນະ​ລັດ ອອກ​ມາແຂ່ງ​ຂັນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ທ່ານ Donald Trump ຈະມີບົດກ່າວປາໄສຮັບຮູ້ການສະເຫນີໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ເຊິ່ງແມ່ນມື້ສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ທີທ່ານ Donald Trump ຕາງຫນ້າໃຫ້ພັກສາທາລະນະລັດ ອອກມາແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ນັບແຕ່ປີ 2016.
ທ່ານ ອະດິດປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump (ພາບ:Xinhua)

ຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຂອງພັກສາທາລະນະລັດ ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ ນະຄອນ Milwaukee ລັດ Wisconsin, ອາເມລິກາ, ທ່ານ ອະດິດປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ພ້ອມທັງແມ່ນຜູ້ອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງແຖວຫນ້າຂອງພັກນີ້ ໄດ້ຮັບການສະເຫນີຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອອອກມາແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃນເດືອນ ພະຈິກປີນີ້. ທ່ານ Donald Trump ຈະມີບົດກ່າວປາໄສຮັບຮູ້ການສະເຫນີໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ເຊິ່ງແມ່ນມື້ສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ທີທ່ານ Donald Trump ຕາງຫນ້າໃຫ້ພັກສາທາລະນະລັດ ອອກມາແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ນັບແຕ່ປີ 2016.  ກ່ອນຫນ້ານັ້ນໃນວັນດຽວກັນ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຂອງພັກສາທາລະນະລັດ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກວ່າ 2.400 ຄົນໂດຍສຸມໃສ່ບັນດາຫົວຂໍ້ສະເພາະກອງປະຊຸມແມ່ນປິ່ນອ້ອມຄຳຂວັນ “ເຮັດໃຫ້ປະເທດ ອາເມລິກາ ກັບມາຍິ່ງໃຫຍ່ຄືນໃຫມ່” ຂອງທ່ານອະດິດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ພາກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ພາກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ

ການບຸກທະລຸໃນການປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກສາທາລະນ ຈະສ້າງປະຖົມປັດໄຈເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ 3000 ກີໂລແມັດ.
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