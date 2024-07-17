ຂ່າວສານ
ທ່ານ Donal Trump ໄດ້ຮັບການສະເຫນີຈາກພັກສາທາລະນະລັດ ອອກມາແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ
ຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຂອງພັກສາທາລະນະລັດ ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ ນະຄອນ Milwaukee ລັດ Wisconsin, ອາເມລິກາ, ທ່ານ ອະດິດປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ພ້ອມທັງແມ່ນຜູ້ອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງແຖວຫນ້າຂອງພັກນີ້ ໄດ້ຮັບການສະເຫນີຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອອອກມາແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃນເດືອນ ພະຈິກປີນີ້. ທ່ານ Donald Trump ຈະມີບົດກ່າວປາໄສຮັບຮູ້ການສະເຫນີໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ເຊິ່ງແມ່ນມື້ສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ທີທ່ານ Donald Trump ຕາງຫນ້າໃຫ້ພັກສາທາລະນະລັດ ອອກມາແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ນັບແຕ່ປີ 2016. ກ່ອນຫນ້ານັ້ນໃນວັນດຽວກັນ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຂອງພັກສາທາລະນະລັດ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກວ່າ 2.400 ຄົນໂດຍສຸມໃສ່ບັນດາຫົວຂໍ້ສະເພາະກອງປະຊຸມແມ່ນປິ່ນອ້ອມຄຳຂວັນ “ເຮັດໃຫ້ປະເທດ ອາເມລິກາ ກັບມາຍິ່ງໃຫຍ່ຄືນໃຫມ່” ຂອງທ່ານອະດິດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump.