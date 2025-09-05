Báo Ảnh Việt Nam

ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານ Vladimir Putin, ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ

ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີປັບປຸງການພົວພັນດ້ານການເມືອງ - ການທູດອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.
(ທີ່ການພົບປະສົນທະນາ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ກັນຍາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ ຟາດຊິດ ຂອງປະຊາຊົນໂລກ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ປັກກິ່ງ, ປະເທດ ຈີນ, ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານ Vladimir Putin, ປະທານາທິບໍດີສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.

        ທີ່ການພົບປະສົນທະນາ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີປັບປຸງການພົວພັນດ້ານການເມືອງ - ການທູດອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ທາງລັດຖະກິດຂອງທ່ານ Vladimir Putin, ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2024 ແລະ ການຢ້ຽມຢາມ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2025 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;  ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ. 2 ຝ່າຍກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຕັດສິນໃຈຍົກລະດັບການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ; ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍ, ປະຕິບັດແຜນການສັງລວມກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຮອດປີ 2030.

        2 ຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຮ່ວມມືດ້ານການທະຫານ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທະເລ, ຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ການຄວບຄຸມອິນເຕີເນັດດາວທຽມ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ການທ່ອງທ່ຽວ… ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ສຳຄັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

