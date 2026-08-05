ຂ່າວສານ
ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ: ພ້ອມກັນສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ສາມັກຄີ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລີມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ທູຕານຸທູດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເຂົ້າຢ້ຽມຂຳ່ນັບ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະເທດປະເທດ ໂຕເລີມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືການພົວພັນກັບ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເປັນສຳຄັນ, ຖື ອາຊຽນ ແມ່ນມະຫາຄອບຄົວທີ່ສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ແມ່ນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ເປັນມິດສະໜິດສະໜົມ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາ ການພົວພັນໃຫ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທ້ຈິງ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ໝັ້ນຄົງຍາວນານ, ພ້ອມກັນສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ສາມັກຄີ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ.
ເມື່ອແບ່ງປັນກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດໃນການຮ່ວມມືຂອງ ອາຊຽນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໃນສະພາບການໂລກພວມມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນ, ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຄວນຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ນຳກັນ ແລະ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື, ເອົາໃຈໃສ່ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ມີລັກສະນະໜູນຊ່ວຍກັນ, ຮັດແຄບຊ່ອງຫວ່າງການພັດທະນາລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ.
ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ທູຕານຸທູດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ Francisco Noel R. Fernandez III ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟີລິບປິນ ຢັ້ງຢືນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ ກໍ່ຄືປະກອບສ່ວນສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ຢູ່ໃນໂລກ.