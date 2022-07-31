ຂ່າວສານ
ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ລົງເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ລອງອານ
ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ, ສະເໜີໃຫ້ອົງຄະນະພັກ, ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ທຸກຂັ້ນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ - ສັງຄົມພາຍໃນແຂວງ...
ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ
ວັນທີ 29 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງ ລອງອານ, ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ລອງອານ ກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ; ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງລອງອານ ອາຍຸການ 2020 – 2025.
ສະຫລຸບທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ, ສະເໜີໃຫ້ອົງຄະນະພັກ, ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ທຸກຂັ້ນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ - ສັງຄົມພາຍໃນແຂວງ ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ແລະ ບັນດາມະຕິ, ບົດສະຫລຸບ, ຄຳສັ່ງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາສູນກາງພັກຕິດພັນກັບການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງຄັ້ງທີ XI ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ພັກທຸກຂັ້ນຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ກົມກອງຢ່າງເດັດດ່ຽວ, ຂ້ຽວຂາດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາເກົ່າ. ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ກ່າວເຕືອນວ່າ: ແຂວງລອງອານ ຄວນຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)