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ຂ່າວສານ

ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ລົງເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ລອງອານ

ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ, ສະເໜີໃຫ້ອົງຄະນະພັກ, ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ທຸກຂັ້ນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ - ສັງຄົມພາຍໃນແຂວງ...

ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ, ສະເໜີໃຫ້ອົງຄະນະພັກ, ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ທຸກຂັ້ນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ - ສັງຄົມພາຍໃນແຂວງ...

    

ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ 

ວັນທີ 29 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງ ລອງອານ, ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ລອງອານ ກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ; ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງລອງອານ ອາຍຸການ 2020 – 2025.

        ສະຫລຸບທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ, ສະເໜີໃຫ້ອົງຄະນະພັກ, ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ທຸກຂັ້ນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ - ສັງຄົມພາຍໃນແຂວງ ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ແລະ ບັນດາມະຕິ, ບົດສະຫລຸບ, ຄຳສັ່ງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາສູນກາງພັກຕິດພັນກັບການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງຄັ້ງທີ XI ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ພັກທຸກຂັ້ນຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ກົມກອງຢ່າງເດັດດ່ຽວ, ຂ້ຽວຂາດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາເກົ່າ. ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ກ່າວເຕືອນວ່າ: ແຂວງລອງອານ ຄວນຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລັດ​ເຊຍ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຢູ່ ຢູ​ແກຼນ

ບັນ​ດາ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລັດ​ເຊຍ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຢູ່ ຢູ​ແກຼນ

ໃນການເຈລະຈາທາງໂທລະສັບດັ່ງກ່າວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ Sergey Lavrov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງທັບລັດເຊຍ ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍສາກົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ດຳເນີນບັ້ນການທະຫານພິເສດຢູ່ຢູແກຼນ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງລັດເຊຍ ຈະບັນລຸໄດ້.
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