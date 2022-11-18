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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​​ນາງນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖ​ະ​ມົນ​ຕີ ນິວ​ຊີ​ແລນ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ຫວຽດ​ນາມ ​ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ວັນທີ 17 ພະຈິກ, ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Jacinda Ardern ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ນິວຊີແລນ ໄດ້ອອກຈາກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ທີ່ເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 14 – 17 ພະຈິກ 2022 ຢ່າງຈົບງາມ.

ວັນທີ 17 ພະຈິກ, ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Jacinda Ardern ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ນິວຊີແລນ ໄດ້ອອກຈາກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ທີ່ເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 14 – 17 ພະຈິກ 2022 ຢ່າງຈົບງາມ.

  ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Jacinda Ardern ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ  

ໃນໄລຍະຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Jacinda Ardern ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງຄື: ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ; ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ; ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ແລະ ມີການພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາງ Jacinda Ardern ກໍໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ເຂົ້າໄຫວ້ອາໄລປະທານໂຮ່ຈີມິນ; ເຂົ້າຮ່ວມ, ກ່າວຄຳເຫັນໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ນິວຊີແລນ ແລະ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວອື່ນອີກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

APEC 2022: ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ ແນ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ​ໃຫ້​ທຸກ​ຝ່າຍ

APEC 2022: ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ ແນ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ​ໃຫ້​ທຸກ​ຝ່າຍ

ວັນທີ 16 ພະຈິກ, ຢູ່ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ (SOM) ໄດ້ສິ້ນສຸດວາລະປຶກສາຫາລືດ້ວຍການຍົກອອກຮ່າງ “ບັນດາເປົ້າໝາຍ ບາງກອກ” ສຳລັບຮູບແບບເສດຖະກິດຊີວະວິທະຍາ - ໝູນວຽນ - ສີຂຽວ (BCG) ຂອງ ໄທ - ປະເທດເຈົ້າພາບ APEC 2022.
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