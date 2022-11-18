ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຈົບງາມ
ວັນທີ 17 ພະຈິກ, ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Jacinda Ardern ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ນິວຊີແລນ ໄດ້ອອກຈາກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ທີ່ເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 14 – 17 ພະຈິກ 2022 ຢ່າງຈົບງາມ.
ໃນໄລຍະຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Jacinda Ardern ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງຄື: ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ; ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ; ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ແລະ ມີການພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາງ Jacinda Ardern ກໍໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ເຂົ້າໄຫວ້ອາໄລປະທານໂຮ່ຈີມິນ; ເຂົ້າຮ່ວມ, ກ່າວຄຳເຫັນໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ນິວຊີແລນ ແລະ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວອື່ນອີກ.