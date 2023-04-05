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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫງວຽນ​ບ໊າ​ຮຸ່ງ: ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ແລະ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ, ຕັ້ງ​ໜ້າ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງເວົ້າລວມ ແລະ ເວທີປາໄສ MRC ເຂົ້າສູ່ຄວາມແທດຈິງ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບດ້ານການເມືອງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ MRC ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ດ້ວຍການປະກອບສ່ວນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ (ພາບ: TTXVN)  

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປປ.ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງ ສາກົນ (MRC) ຄັ້ງທີ 4 ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ເມສາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ເມື່ອຕອບສຳພາບຕໍ່ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ຖືວ່າ: ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ MRC ຢ່າງຕັ້ງໜ້ານັບແຕ່ວິວັດການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ ແລະ ຂົງເຂດການຮ່ວມມື.  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ເລື່ອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ ສາກົນຄັ້ງທີ 4 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ ສືບຕໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືເປັນສຳຄັນຂອງຫວຽດນາມ ຕໍ່ກົນໄກນີ້, ຢັ້ງຢືນບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນການເພີ່ມທະວີການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາແມ່ນ້ຳຂອງ ປີ 1995 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍູ້ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ເໝາະສົມກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຕໍ່ການພັດທະນາລວມ, ຍືນຍົງຂອງເຂດອ່າງໂຕງແມ່ນ້ຳ. ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ແນ່ນອນວ່າ ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງເວົ້າລວມ ແລະ ເວທີປາໄສ MRC ເຂົ້າສູ່ຄວາມແທດຈິງ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບດ້ານການເມືອງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ MRC ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ດ້ວຍການປະກອບສ່ວນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດທະເລທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນພື້ນຖານການເຕີບໂຕສີຂຽວ

ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດທະເລທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນພື້ນຖານການເຕີບໂຕສີຂຽວ

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທະເລ ແລະ ໝູ່ເກາະຈະໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນໃຫ້ເໝາະສົມ, ນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍຸຕິທຳ, ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ.
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