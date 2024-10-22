ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ມອບ-ຮັບວຽກງານປະທານປະເທດ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຈະເຂົ້າເຖິງວຽກງານໃໝ່ຢ່າງວ່ອງໄວ, ມີການຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດ, ທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ; ນຳພາປະຊາຊົນປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກຢ່າງມີໄຊ, ນຳປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ທີ່ສົດໃສ, ສະຫງ່າອົງອາດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ສັງຄົມນິຍົມ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອອັນສະຫງ່າລີສີຂອງຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດໃນຕະຫຼອດໄລຍະແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ ມາເປັນເວລາກວ່າ 75 ປີ; ສືບຕໍ່ຜົນສຳເລັດ ແລະ ຄຳຊີ້ນຳຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ຂ້າພະເຈົ້າ ສະເໜີ ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາການນຳ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດສືບຕໍ່ສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ; ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ, ດຸໝັ່ນ, ເປັນເຈົ້າການ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ຍູ້ແຮງການແຂ່ງຂັນ, ສ້າງອົງຄະນະພັກ ແລະ ອົງການໃຫ້ປອດໃສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງຢ່າງຮອບດ້ານ, ປະຕິບັດທຸກໜ້າທີ່ເປັນຢ່າງດີ, ສົມກັບເປັນອົງການຄົ້ນຄວ້າ, ເປັນເສນາທິການຍຸດທະສາດຮັບໃຊ້ປະທານປະເທດ, ຮອງປະທານປະເທດ.”
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ໄປຈູດທູບທຽນອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ເຮືອນເລກທີ 67 ແລະ ຢ້ຽມຢາມເຂດອະນຸສອນສະຖານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ.