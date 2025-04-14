ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ເມສາ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ (ຮ່າໂນ້ຍ) ຕາມພິທີສູງສຸດທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ປະມຸກລັດ ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມເປັນປະທານ. ເປີດພິທີຕ້ອນຮັບ, ຂະບວນລົດນຳສົ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິນຜິງ ໄດ້ເຂົ້າທຳນຽບປະທານປະເທດໃນທ່າມກາງການຕ້ອນຮັບຂອງພວກນ້ອງອະນຸຊົນ ແລະ ຊາວນະຄອນຫຼວງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ດຳເນີນການເຈະລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງຢູ່ ສຳນັກງານສູນກາງພັກ.