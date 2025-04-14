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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິງ

ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ດຳເນີນການເຈະລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງຢູ່ ສຳນັກງານສູນກາງພັກ.
ພິທີຕ້ອນຮັບ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ເມສາ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ (ຮ່າໂນ້ຍ) ຕາມພິທີສູງສຸດທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ປະມຸກລັດ ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມເປັນປະທານ. ເປີດພິທີຕ້ອນຮັບ, ຂະບວນລົດນຳສົ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິນຜິງ ໄດ້ເຂົ້າທຳນຽບປະທານປະເທດໃນທ່າມກາງການຕ້ອນຮັບຂອງພວກນ້ອງອະນຸຊົນ ແລະ ຊາວນະຄອນຫຼວງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ດຳເນີນການເຈະລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງຢູ່ ສຳນັກງານສູນກາງພັກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິງ ສົ່ງ​ສານ​ເມືອ​ມາ​ຮອດ​ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິງ ສົ່ງ​ສານ​ເມືອ​ມາ​ຮອດ​ຫວຽດ​ນາມ

ໃນສານ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດປະຕິວັດ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


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