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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ຄະ​ນະ​ພັກ​ການ​ທະ​ຫານ​ສູນ​ກາງ​ຄັ້ງ​ທີ 13, ອາ​ຍຸ​ການ 2020 – 2025

ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງຄັ້ງທີ 13 ໂດຍພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ແຜນຮ່າງສັບຊ້ອນການທະຫານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງ “ມີຄຸນນະພາບ, ກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ” ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ໃນສະພາບການໃໝ່.
ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງຄັ້ງທີ 13 ໂດຍພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ແຜນຮ່າງສັບຊ້ອນການທະຫານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງ “ມີຄຸນນະພາບ, ກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ” ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ໃນສະພາບການໃໝ່. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງມີທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ.

        ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ສັບຊ້ອນບັນດາກົມກອງທະຫານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດ; ຮັບປະກັນລັກສະນະ “ມີຄຸນນະພາບ, ກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ” ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສັບຊ້ອນຕາມແຜນນະໂຍບາຍລວມຂອງພັກ, ລັດ; ສັບຊ້ອນບັນດາກອງບັນຊາການທະຫານຂັ້ນແຂວງ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນຂັ້ນແຂວງຕາມບັນດາແຂວງທີ່ໄດ້ໂຮມເຂົ້າກັນ. ວິວັດການດັດປັບມີລັກສະນະກວມລວມ, ຄົບຊຸດ, ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງປ້ອງກັນຊາດທົ່ວປວງຊົນ, ຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ຍຸດທະສາດປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືຍີ່ປຸ່ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ແມ່ນເພື່ອນມິດທີ່ຈິງຈັງ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມໃນວິວັດການພັດທະນາ.
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