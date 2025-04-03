ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງຄັ້ງທີ 13, ອາຍຸການ 2020 – 2025
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງຄັ້ງທີ 13 ໂດຍພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ແຜນຮ່າງສັບຊ້ອນການທະຫານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງ “ມີຄຸນນະພາບ, ກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ” ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ໃນສະພາບການໃໝ່. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງມີທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ.
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ສັບຊ້ອນບັນດາກົມກອງທະຫານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດ; ຮັບປະກັນລັກສະນະ “ມີຄຸນນະພາບ, ກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ” ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສັບຊ້ອນຕາມແຜນນະໂຍບາຍລວມຂອງພັກ, ລັດ; ສັບຊ້ອນບັນດາກອງບັນຊາການທະຫານຂັ້ນແຂວງ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນຂັ້ນແຂວງຕາມບັນດາແຂວງທີ່ໄດ້ໂຮມເຂົ້າກັນ. ວິວັດການດັດປັບມີລັກສະນະກວມລວມ, ຄົບຊຸດ, ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງປ້ອງກັນຊາດທົ່ວປວງຊົນ, ຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ຍຸດທະສາດປ້ອງກັນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ.