ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມພົບປະກັບການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ
ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 95 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກ (3/2/1930-3/2/2025) ແລະ ກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປີມະເສັງ 2025, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມພົບປະກັບບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຫວນຄືນບັນດາໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນສຳຄັນໃນບັນດາຂົງເຂດເກືອບທັງໝົດ ຂອງປະເທດຊາດໃນປີຜ່ານມາ, ຜ່ານນັ້ນ ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນນັ້ນມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງບັນດາອະດີດການນຳ, ບັນດານັກປະຕິວັດຜູ້ອາວຸໂສ ແລະ ປັນຍາຊົນທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ຕ້ອງຍູ້ແຮງການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງພັກ. ພັກຕ້ອງກວດກາ, ຕິດຕາມເພື່ອໃຫ້ວຽກງານປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີກ່ວາ, ການປະຕິບັດມະຕິໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາ, ກົນຈັກຂອງພັກ, ລັດມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນປະສິດທິພາບ. ຖືກຕ້ອງກັບແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງ, ຖືກຕ້ອງກັບໜ້າທີ່, ວຽກງານ, ຄົ້ນພົບປັດໄຈໃໝ່, ວິທີການເຮັດ, ປະດິດຄິດສ້າງຢ່າງທັນການ.