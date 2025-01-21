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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມພົບປະກັບບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມກັບບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳພັກລັດ

ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 95 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກ (3/2/1930-3/2/2025) ແລະ ກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປີມະເສັງ 2025, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມພົບປະກັບບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຫວນຄືນບັນດາໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນສຳຄັນໃນບັນດາຂົງເຂດເກືອບທັງໝົດ ຂອງປະເທດຊາດໃນປີຜ່ານມາ, ຜ່ານນັ້ນ ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນນັ້ນມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງບັນດາອະດີດການນຳ, ບັນດານັກປະຕິວັດຜູ້ອາວຸໂສ ແລະ ປັນຍາຊົນທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ຕ້ອງຍູ້ແຮງການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງພັກ. ພັກຕ້ອງກວດກາ, ຕິດຕາມເພື່ອໃຫ້ວຽກງານປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີກ່ວາ, ການປະຕິບັດມະຕິໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາ, ກົນຈັກຂອງພັກ, ລັດມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນປະສິດທິພາບ. ຖືກຕ້ອງກັບແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງ, ຖືກຕ້ອງກັບໜ້າທີ່, ວຽກງານ, ຄົ້ນພົບປັດໄຈໃໝ່, ວິທີການເຮັດ, ປະດິດຄິດສ້າງຢ່າງທັນການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2025

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2025”

ໃນຜົນງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ, ຍາມໃດກໍ່ມີການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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