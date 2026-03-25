ຂ່າວສານ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສະແດງສິລະປະ “ສຽງດົນຕີພາຍໃຕ້ແສງຕາເວັນ” 25/03/2026 ຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ມີນາ, ຢູ່ໂຮງລະຄອນ ໂຮ່ເກືອມ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນລາຍການດົນຕີປະສານສຽງທີ່ມີຫົວຂໍ້ “ສຽງດົນຕີພາຍໃຕ້ແສງຕາເວັນ”, ເປີດຕົວກອງດົນຕີປະສານສຽງກອງທັບ ຫວຽດນາມ. ບັນດາການນຳພັກລັດເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ (ພາບ: qdnd.vn) ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ; ; ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ. ລາຍການດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 3 ພາກ ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍລັກສະນະສິລະປະ - ການເມືອງ, ພາຜູ້ຊົມຈາກຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ສູ່ຄວາມຮູ້ສຶກອື່ນຂອງກະແສປະຫວັດສາດຂອງຊາດ. ພາກທີ 1 ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນປະເທດຊາດ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ພັກ, ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່. ພາກທີ 2ວາດພາບຮູບພາບຂອງທະຫານລຸງໂຮ່. ພາກທີ 3 ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ. ລາຍການດັ່ງກ່າວໄດ້ປິດທ້າຍດ້ວຍບົດເພງ “ສະບາຍດີລະດູບານໃໝ່ ທີ່ສະຫວາດສະເຫວີຍຫວຽດນາມ”, ລາຍການເປີດອອກອະນາຄົດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງ ແລະ ພະລັງຊີວິດທີ່ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)