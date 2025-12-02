Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ສະ​ຖາ​ປະ​ນາ​ປະ​ເທດ ສ​ປ​ປ. ລາວ ຄົບ​ຮອບ 50 ປີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ທັນວາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ພະທາດຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖາປະນາປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຄົບຮອບ 50 ປີ (2 ທັນວາ 1975 – 2 ທັນວາ 2025). ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມພິທີໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງສະຫຼອງະຫຼອງວັນວັນສະຖາປະນາປະເທດ ສປປ. ລາວ ຄົບຮອບ 50 ປີ (ພາບ: TTXVN)

ເມື່ອອ່ານສູນທອນພົດໃນພິທີ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຢັ້ງຢືນວ່າ ປະເທດລາວ ສືບຕໍ່ຢຶດໝັ້ນແນວທາງການຕ່າງປະເທດສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ, ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາເພື່ອນມິດ, ຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ; ໃນນັ້ນ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ສາຍພົວພັນອັນສະໜິດແໜ້ນກັບບັນດາເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ; ສ້າງພື້ນຖານເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຢຶດໝັ້ນເສັ້ນທາງພັດທະນາຢ່າງດຸ່ນດ່ຽງ, ກົມກ່ຽວລະຫວ່າງເສດຖະກິດກັບວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ; ສືບຕໍ່ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງ, ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ກຳລັງແຮງສັງລວມຂອງຊາດສົມທົບກັບກຳລັງແຮງຂອງຍຸກສະໄໝໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ບົນພື້ນຖານເຊີດຊູສະຕິຊົນຊາດ, ຄວາມເປັນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ກຸ້ມຕົນເອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ກ້າວເດີນສູ່ໂລກຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ; ເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນ, ປະຊາຊົນຊົມໃຊ້ຜົນງານພັດທະນາຢ່າງຍຸຕິທຳ ແລະ ທົ່ວເຖິງ, ສ້າງຊີວິດອີ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູນສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ (ພາບ: TTXVN)

ພາຍຫຼັງບົດກ່າວສູນທອນພົດຂອງທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ, ແມ່ນພິທີສວນສະໜາມ, ສະແດງກ້ອນກຳລັງຂອງບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດ; ບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການ; ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ອົງການມະຫາຊົນການເມືອງ - ສັງຄົມ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນງານ ໃນທຸກຂົງເຂດຊີວິດ, ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການປ້ອງກັນຊາດ ເຊິ່ງພັກ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຍາດມາໄດ້ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 50 ປີ ຜ່ານມາຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ສວນມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງສາຍພົວພັນສອງປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງກາຍເປັນບ່ອນຈັດຕັ້ງບັນດາກິດຈະກຳວັດທະນະທຳ, ບ່ອນພັກຜ່ອນ, ການເຄື່ອນໄຫວກິລາກາຍຍະກຳ, ເດີ່ນຫຼີ້ນໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ; ແມ່ນບ່ອນສຶກສາມູນເຊື້ອໃຫ້ແກ່ລຸ້ນຄົນຕໍ່ໆໄປຂອງທັງສອງຊາດ ລາວ - ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

