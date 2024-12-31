ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມການປະກາດຂໍ້ຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບພັນທະໜ້າທີ່ຂອງ 13 ອົງການຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັກ
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ, ການຈັດຕັ້ງກົງຈັກ, ສາຍພົວພັນວຽກງານໃຫ້ແກ່ການນຳ 13ອົງການຄະນະວຽກງານພັກ, ເຊິ່ງລວມມີ: ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ, ຄະນະກຳມະການກວດກາພັກສູນກາງພັກ; ຄະນະວຽກງານການເມືອງພາຍໃນສູນກາງພັກ; ສະຖາປັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ; ໜັງສືພິມເຍິນເຢິນ (ປະຊາຊົນ); ວາລະສານ ກົ້ງສານ (ຄອມມູນິດ); ສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍການເມືອງແຫ່ງຊາດຊື້ເທິດ, ອົງການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ; ອົງການສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ; ອົງການສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ; ອົງການສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ; ອົງການສູນກາງສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົງການສູນກາງສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ 13 ອົງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການສັບຊ້ອນຈາກ 19 ອົງການ, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນຢ່າງວ່ອງໄວຕາມທິດຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ໃນສະພາບການໃໝ່. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 13 ອົງການຄະນະວຽກງານພັກດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ ນັບແຕ່ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ທັນວາ ເປັນຕົ້ນໄປ, ຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາວຽກງານໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິ, ບໍ່ຖືກຕັດຕອນ, ຢຸດສະງັກ ຫຼື ປະປ່ອຍ, ບໍ່ປະໃຫ້ເກີດສະພາບການໂຮມເຂົ້າກັນແບບຮູບການຢ່າງເດັດຂາດ.