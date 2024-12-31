Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະ​ກາດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂອງ​ກົມ​ການ​ເມືອງ ກ່ຽວ​ກັບ​ພັນ​ທະ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ 13 ອົງ​ການ​​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ພັກ

ວັນທີ 30 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມປະກາດຂໍ້ຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ, ການຈັດຕັ້ງກົງຈັກ, ສາຍພົວພັນວຽກງານຂອງ 13 ອົງການຄະນະວຽກງານພັກ, ຫົວໜ່ວຍເຮັດເສດຖະກິດຂອງພັກ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບົນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ - ສັງຄົມຂັ້ນສູນກາງ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ.
ພິທີມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບພັນທະໜ້າທີ່ຂອງ 13 ອົງການຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັກ (ພາບ: Thống Nhất/TTXVN)

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ, ການຈັດຕັ້ງກົງຈັກ, ສາຍພົວພັນວຽກງານໃຫ້ແກ່ການນຳ 13ອົງການຄະນະວຽກງານພັກ, ເຊິ່ງລວມມີ: ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ, ຄະນະກຳມະການກວດກາພັກສູນກາງພັກ; ຄະນະວຽກງານການເມືອງພາຍໃນສູນກາງພັກ; ສະຖາປັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ; ໜັງສືພິມເຍິນເຢິນ (ປະຊາຊົນ); ວາລະສານ ກົ້ງສານ (ຄອມມູນິດ); ສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍການເມືອງແຫ່ງຊາດຊື້ເທິດ, ອົງການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ; ອົງການສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ; ອົງການສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ; ອົງການສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ; ອົງການສູນກາງສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົງການສູນກາງສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ 13 ອົງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການສັບຊ້ອນຈາກ 19 ອົງການ, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນຢ່າງວ່ອງໄວຕາມທິດຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ໃນສະພາບການໃໝ່. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 13 ອົງການຄະນະວຽກງານພັກດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີ່  ນັບແຕ່ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ທັນວາ ເປັນຕົ້ນໄປ, ຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາວຽກງານໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິ, ບໍ່ຖືກຕັດຕອນ, ຢຸດສະງັກ ຫຼື ປະປ່ອຍ, ບໍ່ປະໃຫ້ເກີດສະພາບການໂຮມເຂົ້າກັນແບບຮູບການຢ່າງເດັດຂາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ສຸ້​ຊົນ​ຮອດ​ປີ 2030 ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ 01 ໃນ​ຈຳ​ນວນ 03 ປະ​ເທດ​ຢືນ​ຢູ່​ແຖວ​ໜ້າ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: “ສຸ້​ຊົນ​ຮອດ​ປີ 2030 ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ 01 ໃນ​ຈຳ​ນວນ 03 ປະ​ເທດ​ຢືນ​ຢູ່​ແຖວ​ໜ້າ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ

ຮອດປີ 2030 ຕ້ອງມີ 100 ຜົນງານປະດິດສ້າງ ແລະ ກິດຈະກຳວິທະຍາສາດ ທີ່ນອນໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຂອງວິທະຍາສາດໂລກ; ຮອດປີ 2045, ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢືນຢູ່ແຖວໜ້າພາກພື້ນ, ນອນໃນ Top ແຖວໜ້າໂລກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top