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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມໃຫຍ່​ອົງ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ຕາ​ແສງ ເຫງ້ຍ​ຈູ, ແຂວງ​ຮຶງ​ອຽນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງ ຮຶງອຽນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຊີ້ນຳຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກຄັ້ງທີ 1 ຕາແສງ ເຫງ້ຍຈູ ອາຍຸການ 2025 – 2030.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກຕາແສງ ເຫງ້ຍຈູ, ແຂວງຮຶງອຽນ (ພາບ: TTXVN)

ອົງຄະນະພັກຕາແສງເຫ້ງຍຈູໄດ້ສ້າງຕັ້ງບົນພື້ນຖານໂຮມສາມອົງຄະນະພັກ ຕາແສງລອງຮຶງ, ຕາແສງ ເຫງ້ຍຈູ ແລະ ຕາແສງ ວິງຄຸກເຂົ້າກັນ. ໃນອະຍຸການຜ່ານມາ, ອົງຄະນະພັກ ແລະ ປະຊາຊົນໃນຕາແສງບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ສຳຄັນບົນຫຼາຍຂົງເຂດ, ເສດຖະກິດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ວັດທະນະທຳສັງຄົມມີຈຸດພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍຢ່າງ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ວາງອອກທິດທາງ, ເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່, ວິທີການຕົ້ນຕໍ່ໃນອະຍຸການ 2025 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2040. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ເປົ້າໝາຍລະອຽດແມ່ນເພີ່ມຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດສະເລ່ຍແຕ່ 13 – 15%/ປີ, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ 2- 3 ລ້ານເທື່ອຄົນ/ປີ. ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ:

ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຂອງອາຍຸການໃໝ່ນັ້ນແມ່ນພັດທະນາເສດຖະກິດໂດຍໄວ, ຍືນຍົງ, ມີຈຸດສຸມ. ້ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີຄະນະພັກສຸມໃສ່ເຂົ້າສາມກຳນົດທິດໃຫຍ່ນັ້ນແມ່ນຕົວເມືອງຕິດພັນກັບການພັດທນະການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ນຳໃຊ້ເຂດດິນຕິດກັບເສັ້ນທາງຫຼວງເພື່ອສ້າງບັນດາເຂດບໍລິການໜູນຊ່ວຍຕົວເມືອງ, ສະໜອງການບໍລິການ. ພັດທະນາກະສິກຳພິເສດ, ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ສ້າງໂຄງປະກອບການອອກແຮງງານຄືນໃໝ່, ຍົກສູງລາຍຮັບ, ໄປຄຽງຄູກັບການສ້າງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຄືນໃໝ່, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການບຳລຸງສ້າງອາຊີບ, ພັດທະນາທັກສະດີຈີຕອນດຳເນີນທຸລະກິດໃນປະຊາຊົນ, ຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ, ສົ່ງເສີມການເລີ່ມຕົ້ນການບໍລິການກະສິກຳມີຫົດຄິດປະດິດສ້າງຢູ່ກັບທີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍາດ​ແຍ່ງ​ກາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ເພື່ອ​ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃນ​ໄຕ​ມາດ​ທີ III ປີ 2025

ຍາດ​ແຍ່ງ​ກາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ເພື່ອ​ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃນ​ໄຕ​ມາດ​ທີ III ປີ 2025

ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດ, ຄວາມສະດວກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນສັກສິດຂອງບັນດານະໂຍບາຍ, ມາດຕະການທີ່ປະກາດໃໝ່ ແລະ ຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນເຂດພັດທະນາໃໝ່, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕໃນໄຕມາດທີ III ແລະ ປີ 2025. ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນມະຕິສະບັບເລກທີ 205/NQ-CP ໂດຍລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ປະກາດໃຊ້ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2025 ແລະ ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຈັດຂຶ້ນແບບທາງໄກ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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